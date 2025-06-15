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Yayın Tarihi: 15 Haziran 2025 14:23
 ~ Son Güncelleme: 15 Haziran 2025 14:31
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Murat Ongun'dan 'etkin pişmanlık' iddiasına yanıt

Murat Ongun, 'etkin pişmanlık'tan yararlandığı iddialarına "Benim alnım açık ve tutuklanma gerekçemin siyasi olduğunun farkında olacak bilince de sahibim" yanıtını verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Murat Ongun'dan 'etkin pişmanlık' iddiasına yanıt
Fotoğraf: İBB

AKP'ye yakın kimi sosyal medya hesapları ve çevreler, İBB soruşturması kapsamında tutuklanan Medya A.Ş. yöneticisi Murat Ongun'un "etkin pişmanlık"tan yararlandığı iddiasında bulundu.

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Ongun, bu iddiaları üzerine sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. "Bu şer odakları ile mahkemelerde hesaplaşacağız. Benim alnım açık ve tutuklanma gerekçemin siyasi olduğunun farkında olacak bilince de sahibim" dedi.

Ongun, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kalbinde adalet duygusu taşıyan, cezaevinde haksız şekilde evlatlarından ayrı tutulan tüm babaların Babalar Günü’nü kutlarım.

Bu vesile ile yok ifade sayfa sayısı, yok ifade süresi vererek yalanlarını hikayeleştirmeye çalışan zavallılara itibar etmeyiniz.

Bu şer odakları ile mahkemelerde hesaplaşacağız. Benim alnım açık ve tutuklanma gerekçemin siyasi olduğunun farkında olacak bilince de sahibim.

Adalet, demokrasi ve refahın hakim olduğu bir Türkiye kurmak adına cezaevi dahil, her yerden mücadeleye devam edeceğim."

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
murat ongun CHP etkin pişmanlık yasası
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