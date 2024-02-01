Murat Kurum’dan “depremde 130 bin can kaybı” açıklaması

Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Murat Kurum, Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programında, 6 Şubat depremleri ve olası İstanbul depremine ilişkin açıklama yaptı.

Kurum, 6 Şubat depremlerinden bahsederken “En son Maraş depremi oldu mu? Oldu. Orada 11 ilimizde 50 bin canımız gitti mi? Gitti. İşte 6 Şubat geliyor... 130 bin canımız gitmiş” dedi.

Resmi rakamlara göre, Maraş merkezli depremlerdeki can kaybı 50 bin 96 olarak açıklanmıştı.

Kurum’un açıklamasının ardından, sosyal medyada Maraş depremlerindeki can kaybı sayısını 130 bin olduğu yazıldı.

Bunun üzerine açıklama yapan Kurum, “6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde 11 ilimizde 50 bin canımız gitti. Cumhuriyet tarihindeki depremlerdeyse toplam 130 bin kişi hayatını kaybetti. Aynı yayında ve aylar önceki yayınlarda da defalarca söylememize rağmen, bunun bugün bir siyasi polemik konusu haline getirilmesi gerçekten üzücü” dedi.

Candaş Tolga Işık da programın ardından sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu arada çok soruldu, yayından sonra Murat Kurum'a "Depremlerde 130 bin kişi öldü" cümlesini tekrar sordum. "Bu sayının 6 Şubat depremiyle alakalı değil Türkiye Cumhuriyeti tarihinde depremden ölenlerin yaklaşık olarak toplam sayısı olarak ifade ettiğini söyledi" dedi.

İstanbul depremi

Olası İstanbul depremine dair de Kurum, “Bakın 11 ilde deprem oldu, İstanbul 11 ile yetişir. Ama Allah göstermesin İstanbul'a bir şey olursa ülke gider, bayrak gider, devlet kalmaz. Terörle mücadele kadar önemli diye o yüzden söylüyoruz” dedi. (AS)