Murat Kurum: Milletimizin verdiği mesajı değerlendireceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını 12 puan farkla CHP adayı Ekrem İmamoğlu’na kaybeden AKP adayı Murat Kurum, seçim sonuçlarıyla ilgili konuştu.

Seçim sürecini AKP İstanbul İl Başkanlığı’ndan takip eden Kurum’un yanında AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe vardı.

Kurum “90 günde sahada İstanbul'un 39 ilçesinde vatandaşımıza gittik. Dilimiz döndüğünce projelerimiz eserlerimizi ve hayallerimizi paylaştık. Benimle birlikte yol yürüyen her bir kardeşime çalışma çok teşekkür ediyorum. İstanbullu hemşehrilerim şundan emin olsun. İstanbul'un muradı çalışmaya devam edecek” dedi.

Ardından da “Elbette milletimizin verdiği mesajı değerlendirip üzerimize düşeni yapacağız” diye ekledi ve “Biz bugünü bir milat olarak kabul edip, eksiğimiz neyse o eksiği gidermek için tüm teşkilatlarımızla birlikte sahada olacağız” diye konuştu.

Kurum konuşmasının ardından, il binasından ayrıldı.

(HA)