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İKLİM KRİZİ
Yayın Tarihi: 10 Ekim 2024 15:58
 ~ Son Güncelleme: 10 Ekim 2024 15:58
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Murat Kurum, Azerbaycanlı mevkidaşı Babayev'le görüştü

Görüşmede, iklim kriziyle mücadelede işbirliği konuları, COP 29'a Türkiye'nin sağlayacağı katkılar ve Türkiye'nin COP 31 için adaylığı müzakere edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Murat Kurum, Azerbaycanlı mevkidaşı Babayev'le görüştü
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakü'de Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev'le bir araya geldi.

Kurum, Azerbaycan'ın 11-22 Kasım'da ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP 29) öncesinde düzenlenen "Pre-COP 29: Azmi artırmak, eylemi etkinleştirmek" başlıklı etkinliğe katıldı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre görüşmede, iklim kriziyle mücadelede işbirliği konuları, COP 29'a Türkiye'nin sağlayacağı katkılar ve Türkiye'nin COP 31 için adaylığı müzakere edildi.

Bakan Kurum, aynı etkinlik için Bakü'de bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriyev ile de görüşme gerçekleştirdi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
murat kurum Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı COP29
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