Murat Karayılan: Devlet talep etti, İstanbul'daki özel güçlerimize çekilme emri verdik

Harekat Yönetimi üyesi Murat Karayılan, The Amargi Genel Yayın Yönetmeni Kamal Chomani'ye konuştu.

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Devlet yetkilileriyle doğrudan temasların sürdüğünü belirten Karayılan, mevcut süreçte uluslararası bir arabulucunun bulunmadığını da söyledi.

"İstanbul'daki güçlerimize çekilme emri verdik"

Karayılan, devletin özellikle büyük kentlerde faaliyet yürüttüğünü öne sürdüğü PKK'lilerin bölgeden ayrılmasını talep ettiğini söyledi. Bu kapsamda İstanbul ve diğer kentlerdeki gruplara çekilme talimatı verildiğini belirtti.

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Devlet yetkilileriyle görüşmeler

Karayılan, Duran Kalkan'ın da aralarında bulunduğu bazı PKK yöneticilerinin İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüştüğü yönündeki iddialar sorulan Karayılan, doğrudan görüşmelere ilişkin ise bilgi vermekten kaçındı.

Oslo görüşmelerinde arabulucuların bulunduğunu hatırlatan Karayılan, şu anki sürecin doğrudan temaslarla başladığını ve bu nedenle dışarıdan bir aktöre ihtiyaç duyulmadığını söyledi: "Ancak şimdi yeni bir yöntem kullanılıyor. Bu yöntem iç görüşmelerle başladı. Bu nedenle dışarıdan bir gücün sürece dahil olması gerekli görülmedi. Aynı zamanda, dış güçlerin ne kadar barış istediği de belirsiz."

"Metina'dan diyalog sonucunda çekildik"

Metina bölgesindeki geri çekilmeye de değinen Karayılan, bunun Türkiye'nin askeri operasyonlarının sonucu olduğu yönündeki değerlendirmelere karşı çıktı. PKK'nin bölgeden görüşmelerin ardından ayrıldığını savunan Karayılan, gerektiğinde çekilmeye ilişkin görüntüleri yayımlayabileceklerini söyledi.

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Karayılan, "41 yıl boyunca savaştık, ama Türk devleti başarılı olamadı. Kendilerini başarılı görüyorlar. Metina'ya baktığımızda, diyalog sonucunda geri çekildik. Metina'yı bizden zorla alamadılar. Bu apaçık ve tarihi bir gerçek. Kimse bunu inkar etmemeli. Eğer inkar edilirse, geri çekilme videolarını göstereceğiz" dedi.

Çatışmaların iki taraf açısından da hedeflenen sonuçları doğurmadığını belirten Karayılan, "Gerçek şu ki, bizi yenemediler. Biz de onları Kürdistan'dan çıkaramadık. Bu da bir gerçek" ifadelerini kullandı.

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"Süreç yalnızca silahsızlanmadan ibaret değil"

Karayılan, sürecin yalnızca silahların bırakılması üzerinden ele alınmasına da karşı çıktı. Türkiye ile karşılıklı bir uzlaşma ve işbirliği hedeflediklerini belirten Karayılan, barışın tek taraflı adımlarla sağlanamayacağını ifade etti.

Karayılan, "Türk devletinin zihniyetinde ise bu durum yok, 'silahları bırakın' diyorlar. Sadece 'silah, silah, silah'. Biz barış yapıyoruz. Düşmanlığı sona erdiriyoruz. Bu sadece silahsızlanma ve silahlı mücadelenin sonu değil. Türk devletiyle barış yapmak istiyoruz ve düşmanlığa son vermeliyiz. Ancak bu tek taraflı olamaz. İki taraflıdır" dedi.

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