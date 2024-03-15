Murat Karayılan: Birkaç günde halkımıza müjde vereceğiz

KCK (Koma Civakên Kurdistanê-Kürdistan Topluluklar Birliği) Yürütme Konseyi Üyesi Murat Karayılan, Fırat Haber Ajansı’na (ANF) konuştu.

Newroz ve yerel seçimler başta olmak üzere birçok konuya değinen Karayılan, “Önümüzdeki birkaç gün içerisinde halkımıza bir müjde vereceğiz” dedi.

“Kürt halkı olarak çok önemli bir aşamadan geçiyoruz” diyen Karayılan, konuşmasının devamında özetle şunları söyledi:

"Hareketimizin yönetimi olarak bu Newroz’da, müjdemizi yazılı bir açıklama ile duyuracağız. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde halkımıza bir müjde vereceğiz

Bu müjde mücadelemizin yükseltilmesinde önemli rolü olan bir araç olacaktır. Bu müjdeyi de önümüzdeki günlerde ilan edeceğiz. Bu çerçevede bir kez daha tüm halkımızın ve bölge halklarının Newroz’unu can-ı gönülden kutluyorum ve Bijî Newroz diyorum.

"Çok önemli bir aşamadan geçiyoruz"

Önemli bir yıla, önemli bir bahara girdik. Kürt halkı olarak çok önemli bir aşamadan geçiyoruz. Böyle bir aşamada yerel seçimlerin de önemli bir rolü var.

Bilindiği gibi AKP-MHP ve Ergenekon rejimi 9 yıldır halkımıza ve hareketimize yönelik her şekilde pervasız saldırılarda bulunuyor. Yetkilileri her gün Kürt genç kadın ve erkeklerini öldürmekle övünüyor. Bugün şu kadar kişi öldürdük, diyorlar.

Nereye saldırıyorlar? Rojava’ya saldırıyorlar, Bakur’a, Başûr’a saldırıyorlar. Halkımızın hepsi görüyor; Rojava’da yaşam kaynaklarına saldırıyorlar. Hastanelere, suya, elektriğe, ekmek fabrikalarına, un fabrikalarına saldırıyorlar. Yaşamın her alanına saldırıyorlar.

"Rojava'da milyonlarca insan elektriksiz"

Bugün Rojava’daki milyonlarca halkımız elektriksizdir, mazotla soba yakıyorlar, soba yok. Perişanlık var. Bu zulmü kim yapıyor? İşte bu rejim yapıyor, AKP yapıyor. AKP bugün Kürt halkı için zalimdir. Bakıyor halkımız Hesekê’de bir yaşam inşa etmişse ta oraya saldırıyor. Şengal Türkiye’nin sınırına o kadar uzaklıkta olmasına rağmen Êzidî halkımız özgürlükten bahsettiği anda oraya da saldırıyor. Yani bir zalimdir.

"Dini kullanıyorlar"

Böyle bir anda seçimler oluyor. Yurtsever, dindar, vicdan sahibi halkımızın bu zalimlere oyunu vermemeleri lazım. Bunlar Kürt halkına karşıdır. Terörden bahsediyorlar; siz terör uyguluyorsunuz. Her gün suikastlar yapıyorsunuz, sivil insanları, okullardaki insanları, herkesi hedef alıyorsunuz. Niçin? Kürt’tür diye. Niçin? Çünkü hak istiyor. Böyle bir durum var. Buna rağmen din, iman sahibi bir Kürt gidip bunlara oy verse ne olur?

Şu anda kutsal Ramazan ayındayız. Bu ayda biri gidip bu katillere, bu zalimlere oy verirse bu günah değil mi? Günahtır. Hele hele bazıları da dini kullanıyor. Yahu sen katilsin. O kadar insanı katletmiş ama dini de kullanıyor. Bu kutsal dini de kendi çıkarları için kullanmak, kendi hizmetine koymak istiyor. İnsanlarımız artık bunlara yol vermemeli.”

(RT)