Murat Karayılan: "50 yılda 25 bin 922 şehidimiz var"

Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Aileler ile Yardımlaşma Dayanışma Birlik ve Kültür Derneği (MEBYA-DER) öncülüğünde çok sayıda kentte kurulan taziyelere ilişkin açıklama yaptı. Çok sayıda aile yıllardır haber alamadıkları çocuklarının ölüm haberini yeni duydu.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre kendini fesheden PKK'nin oluşturduğu Hareket Yönetimi üyesi Murat Karayılan'ın açıklamasında öne çıkan başlıklar şöyle:

Çok ağır bir savaştaydık. Savaş devam ederken arkadaşların güvenliği için iletişim sistemimizi durdurmak zorunda kaldık. Bu nedenle şehadetler konusunda birçok arkadaşımızın bilgisi zamanında karargaha ulaşamadı. Ancak kamuoyu ve aileler açısından ancak bu dönem açıklama imkanımız oldu.

Çok sayıda değerli şehit verdik. Bu arkadaşlardan 99’u PKK Merkez Komite üyesidir. İlk şehitlerimiz 1976 yılında verildi. 1976’dan 1983’e kadar 173 şehidimiz var. 1984’ten 2000 yılına kadar 13 bin 778 şehidimiz var. 2001’den 2026’ya kadar 7 bin 949 şehidimiz var. 2015’ten 2026’ya kadar YPS örgütünün 760 şehidi var. Başta Şengal ve Kobanê olmak üzere Rojava’da. Bilindiği gibi Kerkük ve Maxmur’da da bu tür müdahaleler gerçekleşti. Fakat bu şehitleri Kuzey’den saydık. Ancak DAİŞ’e karşı savaşta, Kobanê’de, Rojava’da ve Şengal’de 3 bin 262 şehidimiz var. 50 yıllık, yani 1976’dan 2026’ya kadar toplam 25 bin 922 şehidimiz bulunmaktadır.

Kuzey Kürdistan’dan 520 şehidimiz kaldı. Kürdistan’ın diğer parçalarından da şehitlerimiz var, fakat şu anda onların sayısı daha az.

Kayıt altına alınmamış bazı şehitlerimiz de var. Özellikle 1984 ile 2000 yılları arasında kayda geçmemiş bazı arkadaşlarımız bulunuyor. Yaklaşık bin arkadaşımız olduğuna inanıyoruz. Belki binden fazla da olabilir. Onları da hesaba kattığımızda toplam şehitlerimizin sayısı yaklaşık 27 bindir. Kuşkusuz sivil şehitlerimiz de var. Ne yazık ki sivil şehitlerimizin tam sayısını henüz netleştiremedik. Fakat sayı 5 bin ile 10 bin arasındadır.