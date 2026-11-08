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YT: Yayın Tarihi: 08.11.2026 17:12 8 Kasım 2026 17:12
 ~  SG: Son Güncelleme: 08.11.2026 17:16 8 Kasım 2026 17:16
Okuma Okuma:  1 dakika

Murat Emir: Fon soruşturmasının kilit ismi gözaltında

Gözaltı kararını değerlendiren Emir, soruşturma kapsamında Batuhan ve Neslihan Mumcu için de aylar sonra adım atıldığına dikkat çekti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Murat Emir: Fon soruşturmasının kilit ismi gözaltında
*Murat Emir. (Fotoğraf: TBMM)
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Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya gözaltına alındı. Akkaya hakkında 17 Eylül’de adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

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7 Kasım 2026

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Akkaya’yı “fon vurgununun kilit ismi” olarak nitelendirdi.

Gözaltı kararını değerlendiren Emir, soruşturma kapsamında Batuhan ve Neslihan Mumcu için de aylar sonra adım atıldığına dikkat çekti.

Emir, paylaşımında şu soruları yöneltti:

“Fon vurgununda dokunulmazlar kalkanı mızrak çuvala sığmayınca delindi ama çok geç! Vurgunun kilit ismi Kemal Akkaya nihayet gözaltında. Batuhan ve Neslihan Mumcu için aylar sonra adım atıldı. Ortada örgütlü suç varsa aylarca neden izlediniz? Bu süreçte hangi delillerin karartılmasına, hangi paraların ve izlerin silinmesine göz yumuldu?”

Siyaset, bürokrasi ve finans dünyası: Fon soruşturmasında tutuklu isimler kimdir?
Siyaset, bürokrasi ve finans dünyası: Fon soruşturmasında tutuklu isimler kimdir?
7 Kasım 2026

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Fon Soruşturması murat emir fon tartışması Neslihan Mumcu Kemal Akkaya
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