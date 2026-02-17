Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze ve İsmail Hacıoğlu gözaltına alındı

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 25 kişiden 18'i gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, “uyuşturucu madde kullanma ve temin etme” suçlamalarına ilişkin çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, şarkıcı Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze ve oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan isimler şöyle:

Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, Hakan Tunçelli, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Murat Öztürk, Muratcan Kurt, Nailcan Kurt, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı, İsmail Hacıoğlu, Furkan Koçan ve Adem Kılıççı.

Öte yandan, dün yurt dışında olan şarkıcı Edis Görgülü hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Başsavcılığı konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2025/280882 sayılı soruşturması kapsamında;

TCK-191 Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, TCK 227 Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme TCK-190 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak suçlarından talimatımız gereği 25 şüpheli şahsa yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü’nce arama, el koyma ve gözaltına alma faaliyeti icra edilmiştir. Operasyon kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edilmiş olup diğer şüphelilere yönelik yakalama işlemleri devam etmektedir. Soruşturma titizlikle devam etmektedir."

(EMK/HA)