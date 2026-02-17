ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 17.02.2026 08:58 17 Şubat 2026 08:58
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.02.2026 17:01 17 Şubat 2026 17:01
Okuma Okuma:  2 dakika

Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze ve İsmail Hacıoğlu gözaltına alındı

İstanbul'da aralarında ünlü isimler ve sanatçıların da olduğu 18 kişi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English

BİA Haber Merkezi

ENRead in English
Görseli Büyüt
Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze ve İsmail Hacıoğlu gözaltına alındı

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 25 kişiden 18'i gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, “uyuşturucu madde kullanma ve temin etme” suçlamalarına ilişkin çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, şarkıcı Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze ve oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan isimler şöyle:

Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, Hakan Tunçelli, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Murat Öztürk, Muratcan Kurt, Nailcan Kurt, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı, İsmail Hacıoğlu, Furkan Koçan ve Adem Kılıççı.

Öte yandan, dün yurt dışında olan şarkıcı Edis Görgülü hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Başsavcılığı konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2025/280882 sayılı soruşturması kapsamında; 

TCK-191 Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek Veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, TCK 227 Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme TCK-190 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak suçlarından talimatımız gereği 25 şüpheli şahsa yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü’nce arama, el koyma ve gözaltına alma faaliyeti icra edilmiştir. Operasyon kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edilmiş olup diğer şüphelilere yönelik yakalama işlemleri devam etmektedir. Soruşturma titizlikle devam etmektedir."

(EMK/HA)

Haber Yeri
İstanbul
uyuşturucu operasyonu kaan tangöze İsmail Hacioğlu
ilgili haberler
Uyuşturucu kullanma suçu, bireysel özgürlük ve toplum sağlığı
29 Ocak 2026
/yazi/uyusturucu-kullanma-sucu-bireysel-ozgurluk-ve-toplum-sagligi-316116
"Uyuşturucu" soruşturmasında 2 tutuklama: Oktay Kaynarca’dan açıklama
14 Ocak 2026
/haber/uyusturucu-sorusturmasinda-2-tutuklama-oktay-kaynarcadan-aciklama-315594
Uyuşturucu operasyonu: 19 isim tutuklandı
5 Ocak 2026
/haber/uyusturucu-operasyonu-19-isim-tutuklandi-315234
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Uyuşturucu kullanma suçu, bireysel özgürlük ve toplum sağlığı
29 Ocak 2026
/yazi/uyusturucu-kullanma-sucu-bireysel-ozgurluk-ve-toplum-sagligi-316116
"Uyuşturucu" soruşturmasında 2 tutuklama: Oktay Kaynarca’dan açıklama
14 Ocak 2026
/haber/uyusturucu-sorusturmasinda-2-tutuklama-oktay-kaynarcadan-aciklama-315594
Uyuşturucu operasyonu: 19 isim tutuklandı
5 Ocak 2026
/haber/uyusturucu-operasyonu-19-isim-tutuklandi-315234
Sayfa Başına Git