ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 1 Temmuz 2025 08:18
 ~ Son Güncelleme: 1 Temmuz 2025 09:39
1 dk Okuma

Murat Çalık’a ikinci biyopsi yapıldı

İnceleme sonucunda Çalık'ın boynundaki kitle nedeniyle tekrar biyopsi yapıldı ve bu işlemde dört doku örneği alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Murat Çalık’a ikinci biyopsi yapıldı
Fotoğraf: Beylikdüzü Belediyesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlar kapsamında 23 Mart’ta tutuklanarak Marmara Cezaevi’ne gönderilen ve 4 Haziran’da İzmir Buca Kırıklar Cezaevi’ne sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Daha önce iki kez kanser tedavisi gören Çalık için geçen hafta, cezaevi koşullarında hayati risk taşıdığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulunuldu.

Talep sonrası İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tetkiklerin ardından yeniden cezaevine gönderilen Çalık, nükseden ağrıları nedeniyle 23 Haziran Pazartesi günü yeniden hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan kontroller sürerken, geçtiğimiz cuma gecesi acil olarak tomografiye alınan Çalık için 12 kişilik uzman heyet bir değerlendirme yaptı.

İnceleme sonucunda boynundaki kitle nedeniyle tekrar biyopsi yapıldı ve bu işlemde dört doku örneği alındı. Çalık’a benzer bir biyopsi işlemi daha önce 24 Haziran’da da uygulanmıştı.

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'a biyopsi yapıldı
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'a biyopsi yapıldı
24 Haziran 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
hasta mahpus Mehmet Murat Çalık İBB operasyonu
ilgili haberler
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'a biyopsi yapıldı
24 Haziran 2025
/haber/tutuklu-beylikduzu-belediye-baskani-murat-calik-a-biyopsi-yapildi-308761
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık bir kez daha hastaneye kaldırıldı
23 Haziran 2025
/haber/beylikduzu-belediye-baskani-mehmet-murat-calik-bir-kez-daha-hastaneye-kaldirildi-308718
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, hastaneye sevk edildi
19 Haziran 2025
/haber/tutuklu-beylikduzu-belediye-baskani-murat-calik-hastaneye-sevk-edildi-308600
Tunç: Murat Çalık'ın tahliye talebi değerlendirilecek
18 Haziran 2025
/haber/tunc-murat-calik-in-tahliye-talebi-degerlendirilecek-308552
Avukatı, Mehmet Murat Çalık’ın tahliyesini talep etti: Hayati riski var
18 Haziran 2025
/haber/avukati-mehmet-murat-calikin-tahliyesini-talep-etti-hayati-riski-var-308529
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'a biyopsi yapıldı
24 Haziran 2025
/haber/tutuklu-beylikduzu-belediye-baskani-murat-calik-a-biyopsi-yapildi-308761
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık bir kez daha hastaneye kaldırıldı
23 Haziran 2025
/haber/beylikduzu-belediye-baskani-mehmet-murat-calik-bir-kez-daha-hastaneye-kaldirildi-308718
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, hastaneye sevk edildi
19 Haziran 2025
/haber/tutuklu-beylikduzu-belediye-baskani-murat-calik-hastaneye-sevk-edildi-308600
Tunç: Murat Çalık'ın tahliye talebi değerlendirilecek
18 Haziran 2025
/haber/tunc-murat-calik-in-tahliye-talebi-degerlendirilecek-308552
Avukatı, Mehmet Murat Çalık’ın tahliyesini talep etti: Hayati riski var
18 Haziran 2025
/haber/avukati-mehmet-murat-calikin-tahliyesini-talep-etti-hayati-riski-var-308529
Sayfa Başına Git