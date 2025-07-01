Murat Çalık’a ikinci biyopsi yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlar kapsamında 23 Mart’ta tutuklanarak Marmara Cezaevi’ne gönderilen ve 4 Haziran’da İzmir Buca Kırıklar Cezaevi’ne sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Daha önce iki kez kanser tedavisi gören Çalık için geçen hafta, cezaevi koşullarında hayati risk taşıdığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulunuldu.

Talep sonrası İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tetkiklerin ardından yeniden cezaevine gönderilen Çalık, nükseden ağrıları nedeniyle 23 Haziran Pazartesi günü yeniden hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan kontroller sürerken, geçtiğimiz cuma gecesi acil olarak tomografiye alınan Çalık için 12 kişilik uzman heyet bir değerlendirme yaptı.

İnceleme sonucunda boynundaki kitle nedeniyle tekrar biyopsi yapıldı ve bu işlemde dört doku örneği alındı. Çalık’a benzer bir biyopsi işlemi daha önce 24 Haziran’da da uygulanmıştı.

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'a biyopsi yapıldı

(EMK)