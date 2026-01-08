Murat Çalık yeniden hastaneye kaldırıldı; salı günü ameliyata alınacak

Yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 10 aydır cezaevinde tutulan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık bir kez daha hastaneye kaldırıldı. Murat Çalık'ın eşi Zehra Çalık, birkaç hafta önce yapılan biyopsinin yetersiz kaldığını ve doktorların kitlenin tamamını almayı değerlendirdiğini aktardı.

Lenfoma şüphesiyle ameliyat edilen, cezaevinde kaldığı sürede 25 kilo kaybeden tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık yeniden hastaneye kaldırıldı.

Salı günü ameliyat olacak

Çalık'ın 13 Ocak Salı günü ameliyat olacağı açıklandı. SZC TV'ye konuşan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "Doktorlar ikna etti. Mehmet Murat Çalık pazartesi hastaneye yatıp salı günü operasyon olacak" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonlar kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan ve hastalığına rağmen yaklaşık 10 aydır İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutulan Çalık, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bugün yeniden hastaneye kaldırıldı.

Avukatlarından Murat Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Daha önce iki kez kanseri yenen Çalık, cezaevinde bulunduğu süre içerisinde lenfoma şüphesiyle ameliyat olmuş, ardından anjiyo operasyonu geçirmiş ve kendisine iki kez kemik biyopsisi yapılmıştı.

Murat Çalık, İzmir Karabağlar'daki Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Biyopsi konusunda doktorlarla görüş alışverişinde bulunulacağı öğrenildi.

"Yüreğimiz ağzımızda bekliyoruz"

Halk TV'ye konuşan Murat Çalık'ın eşi Zehra Çalık, "2-3 hafta önce boynundan biyopsi alınmıştı. Yetersiz gelmiş. Doktorlar kitlenin tamamını almak istiyor. Ancak bu çok riskli bir cerrahi müdahale. Çünkü şah damara yakın bir nokta. O yüzden doktorlar Murat ile bizzat görüşmek istedi. Ne karar verecekler bilmiyorum. Yüreğimiz ağzımızda biz de bekliyoruz alacakları kararı..." ifadelerini kullanmıştı.

(AB)