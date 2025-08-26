ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 26 Ağustos 2025 12:41
 ~ Son Güncelleme: 26 Ağustos 2025 12:44
1 dk Okuma

Murat Çalık Anayasa Mahkemesi’ne başvuruyor

İki kez kanseri atlatan, cezaevinde 21 kilo verdiği belirtilen Çalık’ın, hastalığının nüksetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ifade ediliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Murat Çalık Anayasa Mahkemesi’ne başvuruyor

Tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, hakkındaki yargı sürecinde tüm iç hukuk yollarının tüketildiğini belirterek, avukatları aracılığıyla Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuru yapacaklarını açıkladı.

İki kez kanseri atlatan, cezaevinde 21 kilo verdiği belirtilen Çalık’ın, hastalığının nüksetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ifade ediliyor.

Çalık, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bugün hayatımda yeni bir aşamaya gelmiş bulunuyorum. Hakkımda yürütülen süreçte tüm iç hukuk yolları tüketildi ve avukatlarım bugün Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvurumuzu yapacaklar. Bu başvuru yalnızca benim için değil; adalet arayan herkes için, yaşam hakkı ve adil yargılanma hakkı için önemlidir. Sağlık sorunlarıma rağmen cezaevinde tutulmam, sadece benim değil, aynı zamanda toplum vicdanının da yaralanmasıdır.”

Çalık, umudunu kaybetmediğini belirterek, adalet mücadelesini sürdüreceğini söyledi:

“Ben, adaletin eninde sonunda tecelli edeceğine yürekten inanıyorum. Umudumu kaybetmedim; hakkım olan özgürlüğe ve adalete kavuşmak için mücadelemi kararlılıkla sürdürüyorum. Dualarınızı ve desteğinizi bekliyorum.”

ATK'den Murat Çalık raporu: Cezaevinde kalmasına engel durum yok
ATK'den Murat Çalık raporu: Cezaevinde kalmasına engel durum yok
14 Ağustos 2025
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, yeniden cezaevine sevk edilecek
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, yeniden cezaevine sevk edilecek
6 Ağustos 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Mehmet Murat Çalık Murat Çalık İBB operasyonu
ilgili haberler
Hasta mahpus Murat Çalık: Kimseden imtiyaz istemiyorum
18 Ağustos 2025
/haber/hasta-mahpus-murat-calik-kimseden-imtiyaz-istemiyorum-310559
ATK'den Murat Çalık raporu: Cezaevinde kalmasına engel durum yok
14 Ağustos 2025
/haber/atk-den-murat-calik-raporu-cezaevinde-kalmasina-engel-durum-yok-310432
“Mehmet Murat Çalık cezaevinde tutularak yaşamı tehlikeye atılıyor”
9 Ağustos 2025
/haber/mehmet-murat-calik-cezaevinde-tutularak-yasami-tehlikeye-atiliyor-310269
CHP İstanbul İl Başkanı Çelik: Mehmet Murat Çalık derhal tahliye edilmeli
4 Ağustos 2025
/haber/chp-istanbul-il-baskani-celik-mehmet-murat-calik-derhal-tahliye-edilmeli-310116
TTB'den Murat Çalık için rapor: Acil önlem alınmalı
30 Temmuz 2025
/haber/ttb-den-murat-calik-icin-rapor-acil-onlem-alinmali-309966
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Hasta mahpus Murat Çalık: Kimseden imtiyaz istemiyorum
18 Ağustos 2025
/haber/hasta-mahpus-murat-calik-kimseden-imtiyaz-istemiyorum-310559
ATK'den Murat Çalık raporu: Cezaevinde kalmasına engel durum yok
14 Ağustos 2025
/haber/atk-den-murat-calik-raporu-cezaevinde-kalmasina-engel-durum-yok-310432
“Mehmet Murat Çalık cezaevinde tutularak yaşamı tehlikeye atılıyor”
9 Ağustos 2025
/haber/mehmet-murat-calik-cezaevinde-tutularak-yasami-tehlikeye-atiliyor-310269
CHP İstanbul İl Başkanı Çelik: Mehmet Murat Çalık derhal tahliye edilmeli
4 Ağustos 2025
/haber/chp-istanbul-il-baskani-celik-mehmet-murat-calik-derhal-tahliye-edilmeli-310116
TTB'den Murat Çalık için rapor: Acil önlem alınmalı
30 Temmuz 2025
/haber/ttb-den-murat-calik-icin-rapor-acil-onlem-alinmali-309966
Sayfa Başına Git