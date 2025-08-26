Murat Çalık Anayasa Mahkemesi’ne başvuruyor

Tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, hakkındaki yargı sürecinde tüm iç hukuk yollarının tüketildiğini belirterek, avukatları aracılığıyla Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuru yapacaklarını açıkladı.

İki kez kanseri atlatan, cezaevinde 21 kilo verdiği belirtilen Çalık’ın, hastalığının nüksetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ifade ediliyor.

Çalık, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bugün hayatımda yeni bir aşamaya gelmiş bulunuyorum. Hakkımda yürütülen süreçte tüm iç hukuk yolları tüketildi ve avukatlarım bugün Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvurumuzu yapacaklar. Bu başvuru yalnızca benim için değil; adalet arayan herkes için, yaşam hakkı ve adil yargılanma hakkı için önemlidir. Sağlık sorunlarıma rağmen cezaevinde tutulmam, sadece benim değil, aynı zamanda toplum vicdanının da yaralanmasıdır.”

Çalık, umudunu kaybetmediğini belirterek, adalet mücadelesini sürdüreceğini söyledi:

“Ben, adaletin eninde sonunda tecelli edeceğine yürekten inanıyorum. Umudumu kaybetmedim; hakkım olan özgürlüğe ve adalete kavuşmak için mücadelemi kararlılıkla sürdürüyorum. Dualarınızı ve desteğinizi bekliyorum.”

ATK'den Murat Çalık raporu: Cezaevinde kalmasına engel durum yok

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık, yeniden cezaevine sevk edilecek

(EMK)