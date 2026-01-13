ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 13.01.2026 15:39
 SG: Son Güncelleme: 13.01.2026 17:11
2 dakika

Murat Çalık ameliyattan çıktı, durumu ciddiyetini koruyor

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın boynundaki kitle nedeniyle girdiği ameliyat 3 saat sürdü. Çalık’ın genel sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı.

BİA Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 23 Mart’ta tutuklanarak cezaevine gönderilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sabah girdiği ameliyat 3 saat sürdü. Operasyon sonrası ameliyat haneden çıkan Çalık’ın genel sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı.

Tutuklu bulunduğu cezaevinden yeniden hastaneye kaldırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın ameliyatı tamamlandı.

"Gözetim altında tutulmakta"

Çalık’ın durumuna ilişkin yapılan resmi açıklamada şöyle denildi:

"Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın 13 Ocak’ta (bugün) planlanan cerrahi girişim işlemi tamamlanmış olup, operasyon sonrası hekimlerin yakın gözetimi altında tutulmaktadır. Genel sağlık durumu ciddiyetini korumaktadır. Sağlık durumuna ilişkin kapsamlı değerlendirme süreci ise devam etmektedir. Hekimlerin değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra, sağlık durumuna ilişkin net ve teyitli bilgiler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır. Süreç, tıbbi gereklilikler ve hasta güvenliği esas alınarak titizlikle izlenmektedir."

Çalık'tan ilk açıklama

Mehmet Murat Çalık, ameliyatının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

"Üç saat süren zorlu bir ameliyatın ardından, sizlerin duaları, iyi dilekleri ve desteğiyle yeniden ayağa kalktım. Bu süreçte bir an olsun yanımdan ayrılmayan aileme, her şartta omuz omuza yürüdüğüm yol arkadaşlarıma ve görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiren tüm sağlık çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. İnancımı hep diri tutarak azim ve kararlılıkla yoluma devam edecek, mücadelemi sürdüreceğim."

"İki kez kanseri yendi"

Tutuklu Belediye Başkanı Çalık cezaevinde devam eden sağlık sorunları nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Daha önce lenfoma tedavisi gören Çalık’ın sağlık durumunun son dönemde ağırlaştığı, bu nedenle dün hastaneye sevk edildiği öğrenilmişti. Yapılan tetkiklerde boyun bölgesinde tespit edilen kitlenin alınmasına karar verilmişti.

Daha önce iki kez kanseri yenen Çalık, cezaevinde bulunduğu süre zarfında lenfoma şüphesiyle ameliyat edilmişti. Ardından anjiyo operasyonu geçiren Çalık'a, iki kez kemik biyopsisi uygulanmıştı.

Adli Tıp Kurumunun daha önce Çalık hakkında verdiği "cezaevinde kalabilir" yönündeki rapora rağmen, düzenli sağlık kontrollerinin sürdüğü belirtilmişti.

(AB)

Murat Çalık mahpus hakları hasta mahpus
