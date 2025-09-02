ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 2 Eylül 2025 08:42
 ~ Son Güncelleme: 2 Eylül 2025 09:29
1 dk Okuma

Murat Çalık: Aileyle görüşmek lüks değil, temel bir hak

Anayasa Mahkemesi’ne başvurduklarını hatırlatan Çalık, “Bu dava sadece şahsımın değil, adalet arayışında olan milyonların davasıdır. Başvurumuz hukuk devletine olan inancımızın da sınavıdır” diye konuştu.

BİA Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, hafızalara kazınan hastane fotoğrafının perde arkasını anlattı.

Halk TV’ye konuşan Çalık, tek bir kare görüntü vermemek için hastanenin mal kabul kapısından çıkarıldığını belirterek, “Ailemin beni birkaç saniye görmesine dahi izin verilmemesi, toplum vicdanını derinden yaraladı” dedi.

“Tutuklu da olsam insanca görüşme hakkım var”

Ailesiyle görüşmesinin engellenmesini eleştiren Çalık, “Tutuklu da olsam, ailemle şeffaf ve insanca görüşme hakkım vardır. Bu görüşmeler cezaevinin ve yasanın düzenine uygun şekilde yapılabilir. Ancak aileyle görüşebilmek bir lüks değil, temel bir insan hakkıdır” ifadelerini kullandı.

“Tutukluluk bir tedbirdir, cezalandırma aracı değil”

Çalık, Adli Tıp Kurumu’nun “Cezaevi koşullarında kalmasında sağlık yönünden engel yoktur” raporuna tepki göstererek, “Cezaevi koşullarını bilmeden verilen bu rapor toplum vicdanını kanatıyor. Tutukluluk sadece bir tedbir olmalıydı. Hüküm kurulmadan uygulanan bu cezalandırma, kamu vicdanına aykırıdır” dedi.

Anayasa Mahkemesi’ne başvurduklarını hatırlatan Çalık, “Bu dava sadece şahsımın değil, adalet arayışında olan milyonların davasıdır. Başvurumuz hukuk devletine olan inancımızın da sınavıdır” diye konuştu.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
hasta mahpuslar insan hakları İBB operasyonu Mehmet Murat Çalık
