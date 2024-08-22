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Yayın Tarihi: 22 Ağustos 2024 15:16
 ~ Son Güncelleme: 22 Ağustos 2024 15:26
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Murat Ağırel’in 'Havala' kitabına suç duyurusu

Ağırel'in kitabı Havala Türkiye’de uyuşturucu ticareti ve kara para aklama trafiğini anlatıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Murat Ağırel’in 'Havala' kitabına suç duyurusu

Gazeci Murat Ağırel, Türkiye’de uyuşturucu ticareti ve kara para aklama trafiğini konu alan Havala kitabı hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ve kitabının toplatılmak istediğini açıkladı.

Ağırel, kitap hakkında şikâyette bulunan kişinin, 2022’de Mersin Limanı’nda yapılan operasyonda konteynerinde 258 kilo kokain ele geçirilen Alaa Ben Khadra’nın kardeşi Ahmed Ben Khadra olduğunu ve bu kişinin daha önce et kaçakçılığından yargılanıp beraat ettiğini söyledi.

Kitabın satışının durdurulması ve toplatılmasının istendiğini belirten Ağırel iftira ve hakaret dahil beş farklı suçlama olduğunu aktardı.

(HA)

Murat Ağırel
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