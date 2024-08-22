Murat Ağırel’in 'Havala' kitabına suç duyurusu

Gazeci Murat Ağırel, Türkiye’de uyuşturucu ticareti ve kara para aklama trafiğini konu alan Havala kitabı hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ve kitabının toplatılmak istediğini açıkladı.

Ağırel, kitap hakkında şikâyette bulunan kişinin, 2022’de Mersin Limanı’nda yapılan operasyonda konteynerinde 258 kilo kokain ele geçirilen Alaa Ben Khadra’nın kardeşi Ahmed Ben Khadra olduğunu ve bu kişinin daha önce et kaçakçılığından yargılanıp beraat ettiğini söyledi.

Kitabın satışının durdurulması ve toplatılmasının istendiğini belirten Ağırel iftira ve hakaret dahil beş farklı suçlama olduğunu aktardı.

Murat Ağırel’in, uyuşturucu kaçakçılığını, kara parayı ve uyuşturucu baronlarını yazdığı “Havala” kitabı toplatılmak isteniyor.



Susturamayacaksınız! pic.twitter.com/g9b8DrZN86 — Kırmızı Kedi Yayınevi (@krmzkedikitap) August 21, 2024

(HA)