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HABER
Yayın Tarihi: 5 Eylül 2024 14:31
 ~ Son Güncelleme: 5 Eylül 2024 15:00
2 dk Okuma

Murat Ağırel’e ölüm tehdidi: Videoyu yayınlayan iki kişiye gözaltı

O.Ö.’nün 12 ayrı suçtan; Y.K.’nin de iki ayrı suçtan şüpheli vasfıyla kaydı var.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Murat Ağırel’e ölüm tehdidi: Videoyu yayınlayan iki kişiye gözaltı

Polis, gazeteci Murat Ağırel'e silahlı saldırı gerçekleştirileceğine yönelik iddiayı ortaya atan iki kişiyi gözaltına aldı.

Haberi, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) yaptığı bir açıklamayla duyurdu. Videodaki maskeli şahs O.Ö. ile videoyu kayda alan Y.K.’nin İzmir’de yakalandığını söyledi. Operasyonda üç tabanca ile bir miktar uyuşturucu maddenin de ele geçirildiği bilgisini verdi.

EGM’ye göre O.Ö.’nün 12 ayrı suçtan; Y.K.’nin de iki ayrı suçtan şüpheli vasfıyla kaydı var.

Öte yandan Ağırel'i öldüreceği iddia edilen organize suç örgütü lideri Mahsun Kuruçay “Medyada hakkımda çıkan haberler neticesinde bir yanlış anlaşılma olmuş. Ağırel’in ‘Tetikçimle konuştum’ dediği şahıs ben değilim. Ben tetikçilik yapmadım yapmam” diye açıklama yaptı.

Ne olmuştu?

Ağırel, 3 Eylül’de kendisine gönderilen ve içeriğinde maskeli, güneş gözlüklü, eldivenli bir kişinin yer aldığı videoyu paylaştı.

Yaklaşık 1 dakikalık söz konusu videoda yer alan kişi Ağırel'in öldürülmesi için ihale açıldığı ve infaz emrinin verildiği söylüyordu. Şahıs ‘botokslu başkan’ diye bahsettiği kişiye Murat Ağırel’in öldürülmesi emrinin verildiğini anlatıyordu.

Şansın "botokslu başkan" olarak tabir ettiği ve Ağırel'e yönelik suikast düzenlemeyi kabul ettiği öne sürülen kişinin organize suç örgütü lideri Mahsun Kuruçay olduğu iddia edilmişti. Ağırel, videoyu çekenlerinse "Sevenler Grubu"ndan olduğunu ve bu grubun "Mahsuncular Grubu" ile çatıştığını söylemişti.

Murat Ağırel ölüm tehdidi aldı
Murat Ağırel ölüm tehdidi aldı
3 Eylül 2024

(HA)

Murat Ağırel gazeteciye tehdit
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