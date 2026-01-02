ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 02.01.2026 10:39 2 Ocak 2026 10:39
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.01.2026 10:42 2 Ocak 2026 10:42
Okuma Okuma:  2 dakika

Murat Ağırel ve ailesi tehdit edildi: “Bir gazeteci olarak değil, bir baba olarak yardım istiyorum”

Ağırel, açıklamasında iki yıldır sistematik biçimde hedef alındığını vurguladı ve tehditlerin artık çocuklarına yöneldiğini belirtti. Suç duyurusu yaptı.

BİA Haber Merkezi

Murat Ağırel ve ailesi tehdit edildi: “Bir gazeteci olarak değil, bir baba olarak yardım istiyorum”
Fotoğraf: Murat Ağırel / X

Gazeteci Murat Ağırel, kendisine ve ailesine yönelik ağır tehditler aldığını açıklayarak İstanbul Emniyeti ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na çağrı yaptı. Sosyal medya hesabından tehdit mesajlarının ekran görüntülerini paylaşan Ağırel, suç duyurusunda bulunduğunu ve yetkililerden acil müdahale beklediğini söyledi.

Ağırel, açıklamasında iki yıldır sistematik biçimde hedef alındığını vurguladı ve tehditlerin artık çocuklarına yöneldiğini belirtti. “Bir gazeteci olarak değil, bir baba olarak sizden yardım istiyorum” diyen Ağırel, tehditleri görmezden gelmenin mümkün olmadığını ifade etti.

“Çocuklarıma yönelik bu tehditler açık ve ağır bir suçtur”

Kızına yönelik cinsel saldırı tehdidi içeren mesajların ekran görüntülerini yayımlayan Ağırel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Birimi’ne seslendi. Ağırel, tespit edebildiği hesap bilgilerini resmi başvurularla savcılığa ilettiğini söyledi.

Ağırel, kendisini anonim hesaplar üzerinden tehdit eden kişilerin organize biçimde hareket ettiğini belirterek şunları kaydetti:

“İki yıldır bana diş geçiremeyen bu kişiler, çocuklarıma tecavüz edeceğini söyleyecek kadar alçaldı. Anonim hesapların arkasına saklanan bu şerefsizlerin WhatsApp grupları ve Telegram kanalları var. Bu tehditleri buradan organize ediyorlar. Bu durumu görmezden gelemezsiniz. Bu açık ve ağır bir suçtur.”

“İzlenme uğruna beni hedef gösterenlere sesleniyorum”

Ağırel, bazı yayıncıların kendisini bilerek hedef gösterdiğini ve bu yayınların tehdit ortamını beslediğini söyledi. Sert ifadeler kullanan Ağırel, bu yayıncılara doğrudan seslendi:

“Okumadan, dinlemeden, bilmeden; sırf izlenme uğruna beni hedef gösteren korkak yayıncılara sesleniyorum. Bu durumu defalarca yaşadım. Hakkım size helal değildir. Artık kendinize gelin. Haddinizi bilin. Sizleri son kez uyarıyorum.”

“Yetiyorsa gücünüz bana yetsin”

Ağırel, çocuklarının hiçbir tartışmanın parçası olmadığını vurgulayarak, tehditlerin doğrudan yayıncıların sorumsuz tutumuyla bağlantılı olduğunu söyledi. Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kızım ve oğlum; sizin futbol tartışmalarınızın, egolarınızın ve içinizdeki çirkefliğin tarafı değildir. Yasa dışı bahis baronlarının çocuklarını kırmızı halıyla seremonilere çıkarırken gösterdiğiniz hassasiyet, konu rengine göre mi değişiyor? Yetiyorsa gücünüz bana yetsin. Çocuklarımdan uzak durun.”

Ağırel, tehditleri yapan kişileri mutlaka ortaya çıkaracağını belirterek, yetkilileri sorumluluk almaya çağırdı.

BİA Medya Gözlem Veritabanı
25 Eylül 2023

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Murat Ağırel medya Murat Ağırel tehdit
ilgili haberler
Murat Ağırel ve Timur Soykan, adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla serbest
11 Nisan 2025
/haber/murat-agirel-ve-timur-soykan-adli-kontrol-ve-yurt-disi-yasagiyla-serbest-306338
Murat Ağırel ve Timur Soykan gözaltısının arka planı
10 Nisan 2025
/haber/murat-agirel-ve-timur-soykan-gozaltisinin-arka-plani-306327
Investigative journalists Timur Soykan, Murat Ağırel detained over blackmail allegations
10 April 2025
/haber/investigative-journalists-timur-soykan-murat-agirel-detained-over-blackmail-allegations-306320
Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel gözaltına alındı
10 Nisan 2025
/haber/gazeteciler-timur-soykan-ve-murat-agirel-gozaltina-alindi-306311
Murat Ağırel tehdit edildi: Gazetecilerin nasıl yaşadığını görün
4 Şubat 2025
/haber/murat-agirel-tehdit-edildi-gazetecilerin-nasil-yasadigini-gorun-304239
Freedom of expression groups denounce death threats against journalist Murat Ağırel
12 September 2024
/haber/freedom-of-expression-groups-denounce-death-threats-against-journalist-murat-agirel-299622
Dünyadan ölüm tehdidi alan Murat Ağırel'e destek: Sorumluların hesap vermesi sağlanmalı
12 Eylül 2024
/haber/dunyadan-olum-tehdidi-alan-murat-agirel-e-destek-sorumlularin-hesap-vermesi-saglanmali-299612
