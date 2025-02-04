Murat Ağırel tehdit edildi: Gazetecilerin nasıl yaşadığını görün

Gazeteci ve Halk TV programcısı Murat Ağırel, kendisinin ve ailesinin tehdit edildiğini açıkladı.

Murat Ağırel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendine gelen bazı mesajları paylaştı:

"Maalesef yine bir tehdidi ifşa edeceğim. Bu kez sadece ben değil, tüm ailem hedefte. Bir kişi, isim de vererek 'şayet o kişi ile röportaj yaparsam' 13 yaşındaki kızıma, eşime, kız kardeşlerime tecavüz edip; onları 'Narin gibi katledeceğini' söylüyor.

Bu sefer, milyonlarca yurttaş gibi benim ve tüm ailemin kimlik bilgilerini ele geçiren, yapay zekâ ile porno fotoğraf / video üretip şantaj yapan bir çetenin tehditleri ile uğraşıyorum. Adreslerimize kadar mahrem olması gereken tüm kişisel bilgilerimizin ellerinde olduğunu anladığım bu çete, ailemin tüm fertlerinin telefonlarına tehdit mesajları gönderiyor.

Mesajlarının bir kısmını paylaşıyorum… Emniyet Siber Suçlar bu kişilere hemen ulaşır isterse… Kayda geçsin diye paylaşıyorum. Biz gazetecilerin nasıl yaşadığını görün istiyorum."

Ağırel'e sosyal medyadan destek mesajları gönderilirken, Emniyet Müdürlüğü'nden bu konuda henüz bir açıklama yapılmadı.

Murat Ağırel’e yönelik uzun süredir devam eden tehditler 21 Kasım 2023: Ağırel, X’te (eski adıyla Twitter), kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarından tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat hakkındaki araştırmaları ve haberleri sebebiyle ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

Ağırel, X’te (eski adıyla Twitter), kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarından tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat hakkındaki araştırmaları ve haberleri sebebiyle ölüm tehditleri aldığını açıkladı. 24 Kasım 2023: “Tactical Mania Plus” adlı YouTube kanalının sunucuları Nevzat Dindar ve Alper Mert, Ağırel’i şike iddialarıyla ilgili haberlerinde Galatasaray’ı karalamakla suçladı ve gazeteciyi canlı yayında tehdit etti.

“Tactical Mania Plus” adlı YouTube kanalının sunucuları Nevzat Dindar ve Alper Mert, Ağırel’i şike iddialarıyla ilgili haberlerinde Galatasaray’ı karalamakla suçladı ve gazeteciyi canlı yayında tehdit etti. 29 Kasım 2023: Ağırel, Halk TV’de katıldığı canlı yayında, şike iddialarıyla ilgili haberleri nedeniyle tehditlerin ailesine kadar uzandığını; eşine, 12 yaşındaki kızına ve kız kardeşlerine yönelik ölüm ve tecavüz tehditleri aldığını açıkladı.

Ağırel, Halk TV’de katıldığı canlı yayında, şike iddialarıyla ilgili haberleri nedeniyle tehditlerin ailesine kadar uzandığını; eşine, 12 yaşındaki kızına ve kız kardeşlerine yönelik ölüm ve tecavüz tehditleri aldığını açıkladı. 10 Mayıs 2024: Ağırel, Türkiye’deki uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama süreçlerini ortaya çıkaran “Havala” adlı kitabı nedeniyle yeniden tehdit edildi. Evinin gözetlendiğini ve kendisinin takip edildiğini belirtti.

Ağırel, Türkiye’deki uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama süreçlerini ortaya çıkaran “Havala” adlı kitabı nedeniyle yeniden tehdit edildi. Evinin gözetlendiğini ve kendisinin takip edildiğini belirtti. 12 Haziran 2024: Ağırel, X’te (eski adıyla Twitter) sürekli gözetlendiğini, evinin videosunun çekildiğini, birilerinin çöplerini karıştırdığını, arabasına zarar verdiğini ve ailesini takip ettiğini paylaştı. Ağırel, Gazetecileri Koruma Komitesi’ne (CPJ) polisin bazı kişileri tespit edip sorguladığını ancak bu kişilerin Ağırel’i izlediklerini inkar etmesi üzerine haklarında herhangi bir işlem yapılmadığını belirtti.

Ağırel, X’te (eski adıyla Twitter) sürekli gözetlendiğini, evinin videosunun çekildiğini, birilerinin çöplerini karıştırdığını, arabasına zarar verdiğini ve ailesini takip ettiğini paylaştı. Ağırel, Gazetecileri Koruma Komitesi’ne (CPJ) polisin bazı kişileri tespit edip sorguladığını ancak bu kişilerin Ağırel’i izlediklerini inkar etmesi üzerine haklarında herhangi bir işlem yapılmadığını belirtti. 21 Haziran 2024: Hükümete yakınlığıyla bilinen Türkgün gazetesindeki bir yazıda, Ağırel ve üç diğer gazeteci, Sinan Ateş cinayeti davasıyla ilgili haberleri nedeniyle açıkça hedef gösterildi.

Hükümete yakınlığıyla bilinen Türkgün gazetesindeki bir yazıda, Ağırel ve üç diğer gazeteci, Sinan Ateş cinayeti davasıyla ilgili haberleri nedeniyle açıkça hedef gösterildi. 22 Temmuz 2024: Sinan Ateş cinayeti davasının son duruşmasında Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) avukatları, mahkemeye MHP’nin “mağdur” olduğunu iddia eden ve davaya “mağdur taraf” olarak katılmayı talep eden bir dilekçe sundu. Mahkeme bu talebi reddetti. Dilekçede siyasetçiler, akademisyenler, hukukçular ve araştırmacılar hedef gösterildi. Ağırel ve 62 gazeteci, gazetecilik faaliyetleri nedeniyle MHP sözcüleri tarafından etki ajanlığı yapmakla suçlandı.

Sinan Ateş cinayeti davasının son duruşmasında Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) avukatları, mahkemeye MHP’nin “mağdur” olduğunu iddia eden ve davaya “mağdur taraf” olarak katılmayı talep eden bir dilekçe sundu. Mahkeme bu talebi reddetti. Dilekçede siyasetçiler, akademisyenler, hukukçular ve araştırmacılar hedef gösterildi. Ağırel ve 62 gazeteci, gazetecilik faaliyetleri nedeniyle MHP sözcüleri tarafından etki ajanlığı yapmakla suçlandı. 3 Eylül 2024: Maskeli bir kişi Ağırel’e, kendisinin öldürülmesi için ihale açıldığını ve infaz emrinin verildiğini söyleyen bir video gönderdi. Maskeli şahıs ayrıca ihaleyi bir milletvekilinin açtığını öne sürdü.

Maskeli bir kişi Ağırel’e, kendisinin öldürülmesi için ihale açıldığını ve infaz emrinin verildiğini söyleyen bir video gönderdi. Maskeli şahıs ayrıca ihaleyi bir milletvekilinin açtığını öne sürdü. 4 Eylül 2024: Emniyet Genel Müdürlüğü, X hesabında Ağırel’i videoda tehdit eden ve görüntüleri kaydeden iki kişinin gözaltına alındığını duyuran bir açıklama yayınladı.

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(EMK)