Murat Ağırel ölüm tehdidi aldı

Haberleri ve yazıları nedeniyle sık sık hedef gösterilen gazeteci Murat Ağırel yeni bir ölüm tehdidi aldı. Ağırel, kendisine gönderilen ve içeriğinde maskeli, güneş gözlüklü, eldivenli bir kişinin yer aldığı videoyu paylaştı.

Yaklaşık 1 dakikalık söz konusu videoda yer alan kişi Ağırel'in öldürülmesi için ihale açıldığı ve infaz emrinin verildiği söylüyor. Şahıs ‘botokslu başkan’ diye bahsettiği kişiye Murat Ağırel’in öldürülmesi emrinin verildiğini anlatıyor.

Başı kesilen videoda şahıs “…Botokslu başkan kendini çok akıllı görüyorsun. Murat Ağırel’in ihalesi sana geldi. Yalan mı? Yalansa çık yalan de. Kabul ettin, ama sonra medyaya düşerim diye almadın ihaleyi. Cinayet senin branşın. Tekrar kabul ettin. Murat Ağırel’i öldürmek için harekete geçtiğini biliyorum. Hangi vekilin sana ihale ettiğini de anlatacağım. Bir sonraki videoda” diye konuşuyor.

Sosyal medyada bir şahıs tarafından yayınlanan ve bana gönderilen bir videoda, öldürülmem için ihale açıldığı ve infaz emrimin verildiği açıkça belirtiliyor. Bu videoyu şimdi sizlerle paylaşıyorum.



Bu, ne yazık ki ilk tehdit değil. Daha önce de benzer istihbaratlar aldım ve… pic.twitter.com/2KuFdwPnDV — Murat AĞIREL (@muratagirel) September 3, 2024

"Her gün yeni bir ölüm tehdidiyle karşı karşıya kalıyorum"

Ağırel video için “Bu, ne yazık ki ilk tehdit değil. Daha önce de benzer istihbaratlar aldım ve durumu yetkililere defalarca ilettim. Ancak, her gün evimin önünde bekleyen, beni gözetleyen ve çöplerimi karıştıran kişiler, bu tehditlerin gerçekliğini gözler önüne seriyor. Her gün yeni bir ölüm tehdidiyle karşı karşıya kalıyorum. Kitaplarımın toplatılması için baskılar yapılıyor, evimin önünde sürekli nöbet tutuluyor ve peş peşe davalar açılıyor. Bugünkü tehdidin ciddiyeti ne olursa olsun, bu ülke için mücadele ederken, kamuoyunu bilgilendirmek benim görevimdir" dedi.

(HA)