Murat Ağırel ile birlikte 16 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kara para aklama iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 kişi, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı’nın (AA) aktardığına göre aralarında gazeteci Murat Ağırel’in de bulunduğu 17 kişi, sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ancak 16 Ekim’deki operasyonda gözaltına alınamayan Emir Sarıgül’ün ise emniyete kendisinin gittiği öğrenildi. Sarıgül’ün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Adliyeye sevk edilen isimler şunlar:

Murat Ağırel, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş ve Cavidan Tanrah Artuner, Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Cemil Vasken Barın, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Uğur Kurtulan...

Sarıgüllere soruşturma: Ev hapsindeki Murat Ağırel gözaltına alındı

Ağırel, ev hapsindeyken gözaltına alınmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 16 Ekim’de Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve gazeteci Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı vermişti.

Ağırel, başka bir soruşturma kapsamında ev hapsinde bulunduğu sırada evinde yapılan aramanın ardından gözaltına alınmıştı.

İlk operasyonda Ömer Sarıgül, Kotil, Aslanbaş, Artuner ve Ağırel gözaltına alınırken, sonrasında 12 kişi daha yakalanmıştı.

Soruşturma, Almanya vatandaşı K.P. ve M.B.’nin, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddiasıyla yaptıkları başvuru üzerine başlatılmıştı.

Müştekiler, 80 milyon euroluk sözleşme düzenlendiğini, 100 milyon euroluk havale gerçekleştirildiğini ve 1 milyar euroluk fonun “kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak” kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiğini ileri sürmüştü. Ayrıca 1,5 milyon euroluk tekne satışı yapıldığını iddia etmişlerdi.

Müştekiler iddialarına ilişkin bilgi ve belgeleri gazeteci Murat Ağırel’e ilettiklerini, Ağırel'in ise belgeleri ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildiklerini öne sürmüşlerdi.

Ağırel ise gözaltındayken dışarıya "Yaptığım haber nedeniyle gözaltına alınmaya alıştım ancak yapmadığım haber nedeniyle gözaltına alınmak ilk defa nasip oldu. Hamdolsun!" mesajı göndermişti.

(HA)