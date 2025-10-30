Müracaatla maden ruhsatı verilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden Yönetmeliği’nin bazı hükümlerini değiştirdi. Bakanlığın “Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”i Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğin 4’üncü maddesinde yapılan değişiklikle, ruhsat bedelinin çevreyle uyum planı çalışmalarına aktarılacak payı yüzde 50’den yüzde 70’e çıkarıldı. Böylece çevresel teminat payı artırılmış oldu.

Ayrıca, genel müracaat usulünü düzenleyen 8’inci maddenin üçüncü fıkrasındaki “ihale yoluyla” ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

Maden ruhsatı artık hem ihale hem müracaatla verilebilecek

Yeni düzenlemeyle, maden ruhsatlarının verilme yöntemleri yeniden tanımlandı.

I. Grup, II. Grup (a) ve (c), III. Grup ve V. Grup maden sahaları ihale yöntemiyle,

II. Grup (b) ve IV. Grup maden sahaları ise ilk müracaat esasına göre ruhsatlandırılacak.

Ancak Bakanlık gerekli gördüğü durumlarda II. Grup (b) ve IV. Grup sahalar için de ihale yöntemi uygulayabilecek.

Tüm müracaatlar elektronik sistem üzerinden yapılacak. Başvuruların ardından, sahanın hangi yöntemle ruhsatlandırılacağı Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakan onayıyla belirlenecek. İhaleye açılmasına karar verilen alanlar “ihalelik saha” statüsüne alınacak.

Rezerv tanımı ve yatırım şartları yenilendi

Yönetmeliğin 15’inci maddesinde yapılan değişiklikle, “kaynak/rezerv raporu” ifadesi yerine “üç boyutu ve miktarıyla belirlenmiş rezerv raporu” ibaresi getirildi. Buna göre, rezervin üç boyutu ve miktarı belirlenmişse, Genel Müdürlük işletme ruhsat sahasını tesis ihtiyaçlarını da dikkate alarak belirleyecek.

Yeni hükme göre, yatırım programının iki yıl üst üste yüzde 50’nin altında gerçekleştirilmesi durumunda verilen teminat irat kaydedilecek ve ruhsat iptal edilecek.

Ayrıca, arama faaliyetleri sonucunda işletilebilir rezerv bulunmadığı “Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Kodu”na göre raporlanırsa ve ruhsat sahibi talep ederse, arama ruhsat bedeli ve ihale bedeli iade edilecek.

Yönetmelikle birlikte, devlet hakkına ilişkin eşik ve asgari tutarlar, “işletme ruhsat bedelinin yüzde 50 fazlası” referansına bağlandı. Böylece maden işletmelerinin devlete ödeyeceği minimum paylar yeniden tanımlandı.

Orman alanlarında madencilik ve ÇED süreçleri yeniden düzenlendi

Yeni düzenlemeler, ormanlarda madencilik faaliyetleri ve Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreçlerinde de değişiklik getirdi.

Buna göre, devlet ormanlarında madencilik yapılabilmesi için ruhsat düzenlenmeden önce, 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan e-Devlet üzerinden koordinat listesi ve sayısal verilerle izin alınacak.

Ayrıca, devlet ormanlarında maden arama, işletme, yol, enerji, su, haberleşme ve altyapı tesisleri gibi zorunlu faaliyetler için üç ay içinde, yirmi dört ay süreyle bedelsiz izin verilecek.

İzne ilişkin taahhüt senedi Orman Genel Müdürlüğü’ne sunulacak; gerekli görülmesi halinde izin süresi 12 ay daha uzatılabilecek.

(EMK)