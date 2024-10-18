Munzur Üniversitesi Rektörü Peker'in akademisyenlere tehdidi Meclis'te

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Dersim Milletvekili Ayten Kordu, Munzur Üniversitesi’nde 16-17 Ekim’de yapılan “Anadolu’nun Horasan’ı Tunceli Sempozyumu”na bütün akademisyenlerin sözlü ve yazılı katılımını zorunlu kıldığı, katılmayanların ise kadrosunun iptal edileceğine dair iddiaları Meclis gündemine taşıdı.

Kordu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in cevaplandırması istemiyle verdiği önergede, şöyle dedi:

“Munzur Üniversitesi Rektörü Kenan Peker’in, sempozyuma katılma konusunda ‘Bütün hocaların katılımı zorunludur, katılmayanın kadrosunu iptal edeceğim. Her hoca öğrencileriyle katılacak’ şeklinde akademisyenleri tehdit ettiği iddia ediliyor.

Munzur Üniversitesi Genel Sekreterliği tarafından akademisyenlere iletilen mesajda, ‘Yarın sabahki Anadolu’nun Horasan’ı Tunceli Sempozyumu’na tüm öğrencilerinizin katılımının mutlaka sağlanması gerekmektedir. Hocalarımızın da katılımı sağlansın. İdari personelin katılımı zorunludur’ ifadeleri yer aldı.

Tunceli Valiliği’nin koordinasyonuyla, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ve Munzur Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenenen ‘Anadolu’nun Horasan’ı Tunceli Sempozyumu’na dair Dersim’i kimliksizleştirme ve asimilasyon çalışmalarının bir devamı olması nedeniyle Alevi kamuoyunda haklı tepkiler devam ederken, üniversite yönetimi tarafından akademisyenlere ve idari personele katılma zorunluluğu getirilmesi asla kabul edilebilir bir yaklaşım değildir.”

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Kordu, Tekin’e şu soruları yöneltti:

Munzur Üniversitesi Rektörü Kenan Peker’in, Munzur Üniversitesi’nde 16-17 Ekim tarihlerinde düzenlenen ‘Anadolu’nun Horasan’ı Tunceli Sempozyumu’na bütün akademisyenlerin sözlü ve yazılı katılımını zorunlu kıldığı, katılmayanların ise kadrosunun iptal edileceğine dair iddialar doğru mudur?

Munzur Üniversitesi çalışanlarının ‘Anadolu’nun Horasan’ı Tunceli Sempozyumu’na katılmaları için tehdit edildiğine dair iddialarla ilgili bakanlığınızın herhangi bir soruşturması olacak mıdır?

Üniversitelerde düzenlenen sempozyumlara akademisyenlerin, öğrencilerin ve idari personelin katılımını zorunlu hale getiren herhangi bir yasal yükümlülük var mıdır?

Mevzubahis iddialar göz önünde bulundurulduğunda, Munzur Üniversitesi Rektörü Kenan Peker hangi hakla Alevi toplumunda huzursuzluk yaratan böylesi bir sempozyuma katılım için çalışanları tehdit etmeye cüret edebilmektedir?