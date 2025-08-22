ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 22 Ağustos 2025 10:15
 ~ Son Güncelleme: 22 Ağustos 2025 13:13
2 dk Okuma

Munzur Gözeleri’ne mescit açılmasına Alevilerden tepki

Dersim Dernekleri Federasyonu, kutsal kabul edilen Munzur Gözeleri’nin girişine mescit açılmasını “asimilasyon politikası ve inanç saldırısı” olarak değerlendirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Munzur Gözeleri’ne mescit açılmasına Alevilerden tepki
Fotoğraf: Tunceli Emek Gazetesi

Dersim’in Ovacık ilçesine bağlı Ziyaret Köyü’nde bulunan ve Alevi toplumu tarafından kutsal kabul edilen Munzur Gözeleri’nin girişine Tunceli Valiliği tarafından mescit açılmasına, Alevi kurumları ve yurttaşlar tepki gösterdi.

Nüfusunun tamamı Alevi olan bölgede mescit açılmasını doğru bulmayan yurttaşlar, uygulamayı asimilasyon politikalarının bir parçası olarak değerlendirdi.

Yerel Tunceli Emek Gazetesi’nde yer alan habere göre, yurttaşlar 12 Eylül Darbesi sonrası köye cami yapılması ve imam atanması örneğini hatırlatarak, bu tür müdahalelerin yıllardır inanç merkezlerinin rızaları dışında dönüştürülmesi ve dergâhların işgal edilmesiyle sürdüğünü belirtti.

Alevi kurumları, Munzur Gözeleri’nin doğal ve inançsal özgünlüğünün korunması gerektiğini vurguladı.

Müdahalenin hem turizm hem de inanç değerleri açısından hassasiyetle ele alınması çağrısında bulunan kurumlar, kararın geri çekilmesini istedi.

Munzur Gözeleri, Fotoğraf: Tunceli Valiliği

“Siyasi bir saldırı”

Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF) dün (21 Ağustos) yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu gelişmeyi “siyasi saldırı” ve “asimilasyon politikalarının göstergesi” olarak nitelendirdi.

Açıklamada özetle şöyle dendi:

“Munzur, Dersim halkının inançla, kültürle ve doğayla kurduğu bağın canlı hafızasıdır. Munzur’un gözelerine mescit yapılması, yalnızca bir inanç saldırısı değil; aynı zamanda siyasal bir mühendisliğin, asimilasyon politikasının açık göstergesidir.

“Bugün iktidar, halkın gerçek sorunlarını çözmek yerine —yoksulluk, işsizlik, göç, eğitimdeki çöküş, sağlıkta eşitsizlik— Alevi toplumunun kutsallarına müdahale ediyor. Bu, bir yönetim tercihi değil, siyasi bir saldırıdır. Çünkü iktidar biliyor ki halk kendi yolunda, kendi kültüründe, kendi inancında direnç bulur. O direnci kırmak için kutsalları hedef alıyor. Bizler biliyoruz: Munzur, Alevi halkı için ibadetin kendisidir.

“Dağ, taş, su, rüzgâr, ateş; hepsi Hakk’ın tecellisidir. Oraya mescit açmak, yalnızca beton dökmek değildir; hafızaya, inanca, kültüre saldırıdır. Bu, laiklik ilkesine aykırıdır. Bu, anayasanın eşit yurttaşlık hakkına aykırıdır. Bu, uluslararası inanç özgürlüğü normlarına aykırıdır. Biz bu saldırının yalnızca Alevilere değil, tüm demokrasi güçlerine yapılmış bir tehdit olduğunun farkındayız. Biz Munzur’un yolundan, hakikatten, özgür inançtan asla vazgeçmeyeceğiz. O mescidi oradan kaldırın! Munzur’a dokunmayın, Dersim’e dokunmayın, inancımıza dokunmayın!” (TY)

