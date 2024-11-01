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EKOLOJİ
Yayın Tarihi: 1 Kasım 2024 16:27
 ~ Son Güncelleme: 1 Kasım 2024 16:27
2 dk Okuma

“Munzur Gözeleri’nde talana müsaade etmeyeceğiz”

SİT alanı statüsünün düşürülmesinden sonra Munzur Gözeleri’nde bugün dört kişilik bilim ekibi tarafından keşif yapıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
“Munzur Gözeleri’nde talana müsaade etmeyeceğiz”
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Munzur Gözeleri'nin SİT alanı statüsünün düşürülmesine yönelik tepkiler sürüyor.

Munzur Çevre Derneği Dersim Temsilcisi Yusuf Topçu, söz konusu kararın maden şirketlerine alan açma amacı taşıdığını belirtti.

Aleviler için kutsal kabul edilen ve ibadet yeri olan Munzur Gözeleri, 2003 yılında “1. Derece Doğal Sit Alanı” olarak tescil edildi. Ancak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 28 Temmuz 2023 tarihinde Munzur ve Pülümür vadilerini “Doğal Sit - Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Doğal Sit - Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak yeniden sınıflandırdı. Bu kapsamda Munzur Gözeleri'nin SİT derecesi 1’den 2’ye düşürüldü.

Karara karşı çıkan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Dersim Şubesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na karşı Erzincan İdare Mahkemesi’nde dava açarak yalnızca Munzur Gözeleri’ne ilişkin kısmın yürütmesinin durdurulması ve iptali talebinde bulundu.

“Kadim ve kutsal”

Dava sonucunda dört kişilik bilim ekibinin bugün Munzur Gözeleri’nde keşif yapması kararlaştırıldı.

TMMOB üyesi Uğur Beycan, Munzur Gözeleri gibi bölgelerin "hassas koruma alanı" statüsünden çıkarılmasının ekolojik ve kültürel yapıyı tehlikeye sokabileceğine dikkat çekti.

Beycan, özellikle maden ve inşaat faaliyetlerinin çevreye olası zararlarına vurgu yaparak, bu kararın Munzur Nehri'nin çevresine de olumsuz etkileri olabileceğini belirtti.

Munzur Çevre Derneği Dersim Temsilcisi Yusuf Topçu ise, Munzur Gözeleri'nin halklar için kadim ve kutsal bir alan olduğunu vurguladı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan açıklamasında Topçu, "Buradaki en kutsal yer olan ziyarete yönelik bu saldırıyı kabul etmiyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın planlarını bilemiyoruz, ancak Dersim genelinde 250’nin üzerinde maden şirketinin ruhsatlandığını biliyoruz. Munzur Gözeleri’nin hemen üstünde Karataş ve Hanuşağı gibi bölgelerde altın madenlerinin olduğu tespit edildi ve ruhsatlar verildi. Bu yerler talan edilecek. Statü düşerse maden şirketleri akarsuları ve doğal güzellikleri kirletecek, buna kesinlikle izin vermeyeceğiz,” dedi.

Munzur Gözeleri hakkında

Munzur (Ovacık) Gözeleri, Dersim kent merkezine 80 km, Ovacık’a ise 17 km uzaklıkta. Munzur Dağları eteklerindeki 200-300 metrelik bir alanda karstik kaynaklardan fışkıran 40 kadar göz, beyaz köpüklü ve soğuk sularıyla Munzur Suyu'nu oluşturur. Bölge, doğal güzellikleriyle hem kent hem de bölge düzeyinde önemli bir rekreasyon alanı.

1963 yılında 20 hektarlık bir alanı Orman İçi Dinlenme Yeri olarak ayrılan Munzur Gözeleri, yöre halkının en çok ziyaret ettiği mesire alanlarından biri ve alabalıklarıyla ünlü. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
munzur gözeleri Dersim ekoloji mücadeleleri
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ilgili haberler
MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ
Danıştay Munzur Gözeleri projesini iptal etti
19 Şubat 2021
/haber/danistay-munzur-gozeleri-projesini-iptal-etti-239610
Munzur Gözelerine iş makinaları girdi
22 Eylül 2020
/haber/munzur-gozelerine-is-makinalari-girdi-231340
Munzur Gözeleri için bildiri: Projeyi durdurun
14 Eylül 2020
/haber/munzur-gozeleri-icin-bildiri-projeyi-durdurun-230854
OVACIK BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA SARIGÜL:
“Munzur Gözeleri ticari alana dönüştürülmek isteniyor”
13 Ağustos 2020
/haber/munzur-gozeleri-ticari-alana-donusturulmek-isteniyor-228954
Munzur Gözeleri'nin Tahribatına Suç Duyurusu
27 Mayıs 2016
/haber/munzur-gozeleri-nin-tahribatina-suc-duyurusu-175259
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