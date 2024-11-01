“Munzur Gözeleri’nde talana müsaade etmeyeceğiz”

Munzur Gözeleri'nin SİT alanı statüsünün düşürülmesine yönelik tepkiler sürüyor.

Munzur Çevre Derneği Dersim Temsilcisi Yusuf Topçu, söz konusu kararın maden şirketlerine alan açma amacı taşıdığını belirtti.

Aleviler için kutsal kabul edilen ve ibadet yeri olan Munzur Gözeleri, 2003 yılında “1. Derece Doğal Sit Alanı” olarak tescil edildi. Ancak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 28 Temmuz 2023 tarihinde Munzur ve Pülümür vadilerini “Doğal Sit - Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Doğal Sit - Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak yeniden sınıflandırdı. Bu kapsamda Munzur Gözeleri'nin SİT derecesi 1’den 2’ye düşürüldü.

Karara karşı çıkan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Dersim Şubesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na karşı Erzincan İdare Mahkemesi’nde dava açarak yalnızca Munzur Gözeleri’ne ilişkin kısmın yürütmesinin durdurulması ve iptali talebinde bulundu.

Munzur Nehri’nin doğduğu yer olan ve Aleviler için kutsal sayılan Munzur Gözelerinin “1. Derece Sit Alanı” niteliğinin düşürülmesine karşı Dersim Emek ve Demokrasi Platformu olarak Gözelerde basın açıklaması gerçekleştirdik. pic.twitter.com/62h3AogGdE — Munzur Çevre Derneği (@munzurcevre2) November 1, 2024

“Kadim ve kutsal”

Dava sonucunda dört kişilik bilim ekibinin bugün Munzur Gözeleri’nde keşif yapması kararlaştırıldı.

TMMOB üyesi Uğur Beycan, Munzur Gözeleri gibi bölgelerin "hassas koruma alanı" statüsünden çıkarılmasının ekolojik ve kültürel yapıyı tehlikeye sokabileceğine dikkat çekti.

Beycan, özellikle maden ve inşaat faaliyetlerinin çevreye olası zararlarına vurgu yaparak, bu kararın Munzur Nehri'nin çevresine de olumsuz etkileri olabileceğini belirtti.

Munzur Çevre Derneği Dersim Temsilcisi Yusuf Topçu ise, Munzur Gözeleri'nin halklar için kadim ve kutsal bir alan olduğunu vurguladı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan açıklamasında Topçu, "Buradaki en kutsal yer olan ziyarete yönelik bu saldırıyı kabul etmiyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın planlarını bilemiyoruz, ancak Dersim genelinde 250’nin üzerinde maden şirketinin ruhsatlandığını biliyoruz. Munzur Gözeleri’nin hemen üstünde Karataş ve Hanuşağı gibi bölgelerde altın madenlerinin olduğu tespit edildi ve ruhsatlar verildi. Bu yerler talan edilecek. Statü düşerse maden şirketleri akarsuları ve doğal güzellikleri kirletecek, buna kesinlikle izin vermeyeceğiz,” dedi.