Munzur Festivali’nde Ermenistanlı grubun sahne almasına yasak

“Dersim yaşamdır; doğama, irademe, dilime, inancıma dokunma” sloganıyla bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Munzur Kültür ve Doğa Festivali, dün (24 Temmuz) başladı.

JINNEWS’ün haberine göre, Tunceli Valiliği; Grup Yorum, Grup İsyan Ateşi ve Ermenistanlı Veradardz Folk Ensemble’ın sahne almasını yasakladı.

Kararda Veradardz Folk Ensemble’ın geçmiş yıllarda Ermenistan bayrağı açarak “etkinliği amacından saptırdığı” iddia edildi.

Yasaklama kararını öğrenen Veradardz grubu, Dersim’e ulaşmadan Van’dan geri döndü.

Öte yandan, devam eden “Ermenistan-Türkiye normalleşme süreci” kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Haziran 2025’te İstanbul’da görüşerek, ulaştırma hatlarının açılması, Ani’deki tarihi köprünün restorasyonu ve iki ülke arasındaki olası işbirlikleri gibi konuları ele aldı.

Paşinyan’dan Ermenistan-Türkiye 'normalleşme' süreci değerlendirmesi

Aslan: “Köklerinden koparılan kadim komşumuz”

Ermenistanlı müzik grubunun yasak kararına tepki gösteren Kürt Sanatçı Mikaîl Aslan, şöyle dedi:

“‘Tunceli’ Valiliği, bugün başlayan 23. Munzur Kültür ve Doğa Festivali'ne davet edilen Ermeni folklor ve müzik grubu Veradardz Folk Ensemble'ye yasak koydu. Erivan'dan yola çıkan grup, yasak kararı üzerine Van'dan geri dönmek zorunda kaldı. “Videoda görüldüğü gibi Veradardz Folk Ensemble, Dêrsîm'e gelirken yolda ölümsüz ozanımız Rençber Azîz'in kilamını okuyorlar. Grup üyelerinden ressam Aleqsandr Avetisyan ise çizdiği Seyîd Riza portresini bana hediye edecekti. Ancak söz konusu valilik dillerin, kültürlerin, halkların kol kola girmesine yine engel oldu! Ama biz, yüz yıldan uzun süredir köklerinden koparılan kadim komşumuz, kardeş halkımız Ermenilerle aramızda dostluk köprülerini kurmaya devam edeceğiz. Ne baskı ne de yasaklar dostluk köprüleri ve govendlerine engel olamaz!”

Grup Yorum ve Grup İsyan Ateşi’nin ise bu yılki festival programında yer almamasına rağmen yasaklanmalarının nedeni, geçmiş festivallerde sahne almaları ve “terör propagandası yaptıkları” iddiası olarak gösterildi. (TY)