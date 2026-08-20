Münih: Polis 14 yaşındaki çocuğu oyun tabancası var diye vurdu

Almanya'nın güneyinde Münih'in Schwabing semtinde 18 Ağustos'ta meydana gelen olayda polis kurşunuyla ağır yaralanan öğrenci ameliyata alındı. Hastanede tedavisi süren çocuğun sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

Münih polisi başlangıçta yaklaşık 20 yaşlarında bir “silahlı erkek”in arandığı ihbarıyla teyakkuza geçirilmişti. Daha sonra Belgrad Sokağı'nda vurulan kişinin Miesbach bölgesinde yaşayan, 14 yaşında, Türkiye yurttaşı bir öğrenci olduğu ortaya çıktı.

Polis: Silahla bize doğru döndü

Polisin açıklamasına göre saat 17.15 dolaylarında bir kişi Hohenzollernplatz metro istasyonu yakınında siyah bir tabancayla dolaşan birini gördüğü ihbarında bulundu. Polis bölgede geniş çaplı bir arama başlattı.

Sivil polisler daha sonra, 14 yaşında Türkiyeli bir öğrenci olduğu ortaya çıkacak olan genci, ihbardan yaklaşık 15 dakika sonra Herzog Sokağı ile Belgrad Sokağı'nın kesiştiği köşebaşında gördü. Polis sözcüsü Thomas Schellhorn'un anlatımına göre öğrenci belinden silaha benzeyen bir nesne çıkardı ve silahı dolduruyormuş gibi hareketlerde bulundu.

Sözcünün iddiasına göre, polisler çocuğa silahı yere bırakmasını söylediler, ancak çocuk tersine, elindeki silahla görevlilere doğru döndü; bunun üzerine bir polis tek el ateş etti.

Çocuk vurulduktan sonra, elinde tuttuğu cismin "softair" tabir edilen, ateşli silah olmayıp, taktik oyunlarda havalı mekanizmasıyla plastik bilye atan, ancak görünüşüyle gerçek bir Beretta 92 tabancaya büyük ölçüde benzeyen bir düzenek olduğu anlaşıldı.

Aile: Silah zaten yerdeydi

Polisin tek yanlı anlatımı medyada dolaşıma girdikten bir gün sonra çocuğun ailesi, Münih Kürt Merkezi ve Die Linke Münih örgütüyle temasa geçerek polisin anlatımını açıkça tekzip etti.

Ailenin anlatımına göre 14 yaşındaki öğrenci, polislerin emrini duyduğunda "softair"i hemen yere attı ve birkaç kez, yüksek sesle bunun gerçek bir silah olmadığını söyledi. Buna rağmen polis ateş açtı.

Aile ayrıca ağır yaralanan çocuğun vurulduktan sonra yere yatırıldığını ve kelepçelendiğini, kelepçelerin ancak sağlık görevlilerinin müdahalesiyle çıkarıldığını ileri sürüyor.

Polis ise vurulmanın hemen ardından ilk yardım uygulandığını söylüyor.

Savcılık: Görüntüler var, ancak ateş anı yok

Savcılık, olay yerinden görüntü kayıtlarının ellerinde bulunduğunu, ancak kayıtların, çocuğun polisle ilk karşılaşma anını gösterdiğini, ateşin açılma anını içermediğini açıkladı. Bu durum, soruşturmanın başlıca konusu olan ateş açıldığı anda çocuğun polisler için gerçekten yakın ve acil bir tehdit oluşturup oluşturmadığına ilişkin en önemli maddi kanıtı ortadan kaldırıyor.

Savcılık, hâlen hastanede olan 14 yaşındaki öğrencinin ifadesine henüz başvurmadı. Olay sırasında yanında bulunan kişinin ve diğer tanıkların ifadeleri alındı.

Bavyera Eyalet Kriminal Dairesi (BLKA), Münih Savcılığının yönetiminde polis memurunun ateşli silah kullanmasının hukuka uygun olup olmadığını araştırıyor.

Ateş eden memur dahil, operasyona katılan polisler soruşturmanın bu aşamasında “şüpheli” değil, tanık olarak işlem görüyor. Öğrenci hakkında ise polislerin beyanına bağlı olarak tehdit iddiasıyla soruşturma açıldı.

Polis ateşiyle vurulan 14 yaşındaki öğrenci, ailesiyle birlikte 2023'te Türkiye'den Almanya'ya geldi. Miesbach ilçesinde yaşayan ailenin iltica başvurusu reddedildi; ancak sınır dışı işlemi henüz uygulanmadı. Olay sırasında Miesbach'taki bir okulda öğrenimini sürdüren çocuk, yaz tatili nedeniyle Münih'teydi.

Die Linke: "Ölümcül güçten başka seçenekler vardı"

Die Linke Münih Örgütü Başkanı Johannes König, hastanede çocuğun ailesiyle görüştükten sonra olayın bağımsız biçimde soruşturulmasını istedi.

König, olayın hangi versiyonu doğrulanırsa doğrulansın, polisin “potansiyel olarak ölümcül” müdahale alternatiflerinin bulunup bulunmadığının sorgulanması gerektiğini söyledi.

Kürt Merkezi de olayın münferit bir vaka olarak kapatılmamasını ve polisin müdahalesindeki olası hataların eksiksiz biçimde araştırılmasını istedi.

Bavyera'da on yılda 79 polis ateşiyle vurulma

Bölgenin ve Almanya'nın en ciddi gazetelerinden biri olan Süddeutsche Zeitung, olayın tartışılmasına Bavyera'da polis ateşini içeren vakaların tarihçesini de kattı.

Bavyera Eyalet Kriminal Dairesi verilerine göre polis 2016-2025 arasında insanlara 79 kez ateş açtı. Bu olaylarda 52 kişi yaralandı, 13 kişi öldü.

On yıllık dönemde yalnızca bir olayda polisin ateş açmasının hukuka aykırı olduğu kararı çıktı.

Münih'te 2024 ve 2025'te polislerin ateş açtığı ve 3 kişinin öldüğü 3 ayrı vakaya ilişkin ön incelemeler ise henüz sonuçlandırılmadı.

(AEK)