DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 14.02.2026 01:33 14 Şubat 2026 01:33
 ~  SG: Son Güncelleme: 14.02.2026 05:46 14 Şubat 2026 05:46
Okuma Okuma:  2 dakika

Münih: Mazlum Abdi ve Şeybani Marco Rubio ile bir araya geldi

SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, Kuzeydoğu Suriye'deki ateşkesin kalıcılığının sağlanması açısından güvenlikle bağlantılı siyasal ve idari konular üzerine Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptıkları görüşmenin olumlu geçtiğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

Münih'te ABD heyetiyle bir araya gelen "Irak heyeti": İlham Ahmed, Mazlum Abdi ve Şeybani/Fotoğraf: ANHA

Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi ve Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmed Münih Güvenlik Konferansı yan etkinlikleri kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Suriye Geçiş Yönetimi Dışişleri Bakanı Şeybani ile bir araya geldi.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), görüşmenin içeriğine ilişkin bir açıklama yaptı.

Buna göre görüşmede, "Başta Kürtler ve Dürziler olmak üzere Suriye'deki bileşenlerin haklarının garanti altına alınması ve güçlerin birleştirilmesi konuları ele alındı" denildi. SDG, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında gerçekleştirilen görüşmede IŞİD'e karşı savaşın devamının vurgulandığını belirtti.

Marco Rubio da, ABD Başkanı'nın Suriye dosyasını tüm boyutlarıyla öncelikleri arasına alacağı konusunda güvence verdi.

ABD'nin tutumu

SDG Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada, Rabio’nun heyete  "Başkan Donald Trump, Suriye meselesini tüm boyutlarıyla (güçlerin entegrasyonu süreci, anlaşmaların uygulanması ve terörizmle mücadele) öncelikli hale getirecektir" güvencesi verdiği aktarıldı.

Görüşmelerin devamı

Görüşme, üst düzey Kürt yetkililerinin ve yeni Suriye hükümetinin ABD tarafıyla ilk kez tek bir heyet halinde bir araya geleceği Münih Güvenlik Konferansı'nın oturum aralarında gerçekleştirildi.

Abdi ve Ahmed ile Şeybani cuma günü ayrı ayrı konferansın yapılacağı Hotel Bayerischer Hof'a gelirken görüntülenmişlerdi.

13 Şubat 2026

ANHA'nın haberine göre, gazetecilerin, uluslararası güçlerin anlaşmaları korumadaki rolüne  ilişkin sorularını yanıtlayan Abdi, konunun görüşüldüğünü ve tutumların olumlu olduğunu açıkladı. Gündeme getirilen konuları takip etmek için bugün ve yarın birkaç toplantı yapılacağını vurguladı.

Kuzeydoğu Suriye'de sahadaki durumuna ilişkin olarak da Abdi, ateşkesin yürürlükte olduğunu ancak ele alınan bazı sorunların sürmekte olduğunu belirtti. Abdi, Avrupa Birliği ülkelerinin bu konuya olumlu bir yaklaşım sergilediğini sözlerine ekledi.

(AEK)

