Münevver Karabulut cinayeti hakkında 7 soru 7 yanıt

İstanbul’da 15 yıl önce lise öğrencisi Münevver Karabulut’u öldüren ve cezaevinde intihar ettiği iddia edilen Cem Garipoğlu’nun bugün mezarı yeniden açıldı.

Peki, cinayetin işlendiği dönemde neler yaşandı? Yedi soru yedi yanıtla derledik.

1. Münevver Karabulut kimdir ve cinayet ne zaman gerçekleşti?

Münevver Karabulut, 1991'de İstanbul doğumlu bir lise öğrencisiydi. 3 Mart 2009’da Cem Garipoğlu onu öldürdü.

2. Cinayetin ardından soruşturma sürecinde neler yaşandı?

Cinayet sonrası Cem Garipoğlu uzun süre yakalanamadı, kamuoyunda büyük protestolar düzenlendi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü cinayetin aydınlatılması için özel ekip kurdu. Cinayet günü güvenlik kameralarının silindiği ve olay yerindeki bazı delillerin karartıldığı iddia edildi. Yetkililer, Garipoğlu teslim olmadan önce uluslararası bir arama süreci yürüttü.

3. Dava sürecinde kimler yargılandı ve sonuç ne oldu?

Dava sürecinde Cem Garipoğlu, babası Nida Garipoğlu, annesi Makbule Garipoğlu ve diğer aile üyeleri yargılandı. Cem Garipoğlu "çocuğa karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürmek" suçundan 24 yıl hapis cezası hükmetti. Anne ve amca "suç delillerini yok etmek" suçundan üçer yıl hapis cezasına çarptırıldılar. Baba Nida Garipoğlu beraat etti.

4. Cem Garipoğlu’nun cezaevindeki ölümü ve sonrasında neler yaşandı?

Cem Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde Silivri Cezaevi'nde intihar etti. Ölümüyle ilgili çeşitli spekülasyonlar olsa da, savcılık bu iddiaları reddetti. Garipoğlu’nun cenazesi Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi. Münevver Karabulut’un babası, Cem Garipoğlu’nun intihar etmediği iddiasını ortaya atarak tekrar dava açsa da, savcılık bu iddiaları takipsizlikle sonuçlandırdı.

5. Münevver Karabulut'un cinayeti Türkiye kamuoyunda nasıl bir etki yarattı?

Cinayet, Türkiye'de büyük bir infial yarattı. Cem Garipoğlu'nun uzun süre yakalanamaması ve cinayet nedeniyle protestolar oldu. Bu olayı uzun süre gündemde tuttu. Kamuoyunda adalet talebiyle ilgili büyük bir baskı oluştu.

6. Münevver Karabulut cinayetiyle ilgili hazırlanan otopsi raporlarında hangi hatalar yapıldı?

İlk otopsi raporlarında, Münevver Karabulut'un vücuduna ait DNA örneklerinin karıştığı tespit edildi. Başka bir naaşın DNA'sı Karabulut’a aitmiş gibi raporlanmıştı. Daha sonra bu hata fark edilerek yeni bir otopsi raporu hazırlandı.

7. Cem Garpoğlu ile ilgili hangi iddialar ortaya atıldı?

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Eylül’de İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde 2014'te intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına karar verdi.

Başsavcılık, Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut'un, 10 Ekim 2014'te kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına yönelik talebini kabul ederek, "fethi kabir" işlemlerinin yapılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazısı gönderdi.

Talimat yazısında, Garipoğlu'nun mezarının bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı'nda "fethi kabir" işleminin gerçekleştirilmesine karar verildiği belirtilerek, işlemin delil kaybı olmaksızın gerçekleştirilmesi ve işlem boyunca adli heyetin güvenliğinin sağlanması için emniyet görevlilerinin hazır edilmesi istendi.

Garipoğlu'nun mezarı bugün (3 Ekim Perşembe) açıldı.

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(EMK)