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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 2 Mayıs 2024 11:24
 ~ Son Güncelleme: 2 Mayıs 2024 11:36
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"Mülteci olmayı ve savaşı sanatımda işliyorum"

Suriye’de doğan ressam Salah Alkhal, Halep’te Güzel Sanatlar Üniversitesi’ni bitirdi. Katar, Mısır, Libya gibi 5 ülke gezen sanatçı, son olarak Antep’e geldi.

Cihat Öztürk
Cihat Öztürk

Cihat Öztürk
Görseli Büyüt
"Mülteci olmayı ve savaşı sanatımda işliyorum"

Suriye’deki iç savaş nedeniyle ülkesini terk etmek zorundu kalan sanatçı Salah Alkhal, ilk kişisel resim sergisini “Bilincin Katmanları Soyut Arayışları” başlığıyla Antep’teki Kırkayak Kültür Taş Evi’nde açtı.

Suriye’de doğan ressam Salah Alkhal, Halep’te Güzel Sanatlar Üniversitesi’ni bitirdi. 2011’de yaşanan iç savaşla birlikte Katar, Mısır, Libya gibi 5 ülke gezen sanatçı, son olarak Antep’e geldi. “Babam da benim gibi sanatçıydı. Ondan etkilenerek büyüdüm” diyen Alkham, şu anda grafik tasarımcı olarak sivil toplum kuruluşlarına serbest zamanlı olarak çizimler yapıyor. 

"Yaşadığım süreçleri sanatıma yansıtıyorum"

Alkhal, “Kimliğimi ve yaşadığım süreçleri sanatıma yansıtıyorum” diyor.

Sanatçı kişiliğinin Suriye savaşıyla birlikte ortaya çıktığını belirten Salah Alkhal, şunları söylüyor:

“Kendi üslubumu yaratmaya çalışıyorum çizimlerimde. İçimdeki dünyayı soyut tasarımlarla anlatmaya çalışıyorum. Bu kişisel sergim benim ilk adımım. Bundan sonra da çalışmalarıma devam edeceğim. Ben genelde yola çıktığımda her şey kendiliğinden gelişir. ‘Duygu’ beni anlatan en önemli kelime. Hassas insanın özelliklerine, kırılmaktan incinmekten korkan kişilere sanatımda yer veriyorum. Etkilendiğim ve yaşadığım süreçleri resimlere yansıttım. Sanatçılar savaştan en fazla etkilenen gruplar. Mülteci olmayı ve savaşı sanatımda işliyorum.

"Bu sergideki resimler, ruhumun ve zihnimin geçtiği hayatımın çeşitli evrelerinin yarattığı duygu ve yansımalarını farklı bir soyut dille yansıtan aynalar görevi görüyor. Bunları, dışavurum açısından hassas, incelikli ve derin görsel anlatıları ifade edebilecek bir alfabe arayışıyla aktarmaya çalıştım.”

"Antep'te yabancılık çekmiyorum"

Antep ve Halep'in birbirine çok benzediğini söyleyen Alkhal, “Gaziantep, havasından, yemeğine ve insanlarına kadar her şeyiyle Halep’e yakın. Birbirine benzeyen iki şehir. Burada yabancılık çekmiyoruz" diyor. (CÖ/AÖ)

Kırkayak Kültür mülteci hakları Salah Alkhal mülteci sanatçılar
Cihat Öztürk
Cihat Öztürk
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Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunu, serbest gazeteci. 7 yıl Gaziantep Telgraf gazetesinde çalıştı. T24, Gazete Duvar, Gazeteciler Platformu, 9. Köy, Demokrasi İçin Medya...

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunu, serbest gazeteci. 7 yıl Gaziantep Telgraf gazetesinde çalıştı. T24, Gazete Duvar, Gazeteciler Platformu, 9. Köy, Demokrasi İçin Medya ve Bianet’e haber içerikleri üretti, üretmeye devam ediyor. Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Spor Yazarları Derneği ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneği üyesi. En sevdiği yazar Mehmed Uzun.

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