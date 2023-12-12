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Yayın Tarihi: 12 Aralık 2023 12:21
 ~ Son Güncelleme: 12 Aralık 2023 17:20
2 dk Okuma

Mülteci karşıtı Tanju Özcan, mülteci derneğinin tabelasını söktü

İhraç edildiği CHP'ye dönen Bolu Belediye Başkanı Özcan, Bolu Afganistan Gençleri Sosyal Kültürel ve Yardımlaşma Derneği'nin tabelasını söktürdü "Bizden habersiz Bolu’da kimse tabela asamaz." dedi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/12/multeci-dusmani-tanju-ozcan-multeci-derneginin-tabelasini-soktu.jpg

Mülteci karşıtı söylemleriyle bilinen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentteki Bolu Afganistan Gençleri Sosyal Kültürel ve Yardımlaşma Derneği'nin tabelasını söktürdü. 

Geçtiğimiz hafta ihraç edildiği Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) dönen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Semerkant Mahallesi'nde bulunan Bolu Afganistan Gençleri Sosyal Kültürel ve Yardımlaşma Derneği'ne gitti. 

Binaya asılan tabelaya tepki gösteren Özcan telefonla Zabıta Müdürünü arayarak ekip gönderilmesi için talimat verdi.

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Dernek binasında kimsenin olmadığı dakikalarda Özcan’ın talimatıyla zabıta ekipleri tabelayı söktü.

Sosyal medya hesabından video paylaşan Özcan, "Hiçbir zaman Arapça tabelaya izin vermeyeceğim. Ben zaten bunların bir araya gelmesine karşıyım. Eğer bu derneğe izin verdiyse Valilik, dernekler masası o zaman biz niye mücadele ediyoruz? Bizden habersiz Bolu’da hiç kimse bu tür tabelalar asamaz, asamayacak. Kim izin verirse versin bu tür tabelaları burada tutmayacağım. Bizden habersiz Bolu’da kimse tabela asamaz. Bunu asanlar, izin verenler gelsin tabelayı benden istesin” dedi. 

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(RT)

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