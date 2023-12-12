Mülteci karşıtı Tanju Özcan, mülteci derneğinin tabelasını söktü

Mülteci karşıtı söylemleriyle bilinen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentteki Bolu Afganistan Gençleri Sosyal Kültürel ve Yardımlaşma Derneği'nin tabelasını söktürdü.

Geçtiğimiz hafta ihraç edildiği Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) dönen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Semerkant Mahallesi'nde bulunan Bolu Afganistan Gençleri Sosyal Kültürel ve Yardımlaşma Derneği'ne gitti.

Binaya asılan tabelaya tepki gösteren Özcan telefonla Zabıta Müdürünü arayarak ekip gönderilmesi için talimat verdi.

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Dernek binasında kimsenin olmadığı dakikalarda Özcan’ın talimatıyla zabıta ekipleri tabelayı söktü.

Sosyal medya hesabından video paylaşan Özcan, "Hiçbir zaman Arapça tabelaya izin vermeyeceğim. Ben zaten bunların bir araya gelmesine karşıyım. Eğer bu derneğe izin verdiyse Valilik, dernekler masası o zaman biz niye mücadele ediyoruz? Bizden habersiz Bolu’da hiç kimse bu tür tabelalar asamaz, asamayacak. Kim izin verirse versin bu tür tabelaları burada tutmayacağım. Bizden habersiz Bolu’da kimse tabela asamaz. Bunu asanlar, izin verenler gelsin tabelayı benden istesin” dedi.

Ben görevde olduğum sürece, bizden habersiz Bolu’da hiç kimse bu tür tabelalar asamaz, asamayacak.



Bu şehirde, Arapça tabela asılmasına ve “Geçici Sığınmacıların” bu şekilde bir araya gelmesine izin vermeyeceğim. Bu tabelayı buraya asanlar gelsin bakalım benden bunu bir… pic.twitter.com/nraORofvQQ — Tanju ÖZCAN (@tanjuozcanchp) December 11, 2023

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(RT)