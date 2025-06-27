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Yayın Tarihi: 27 Haziran 2025 11:43
 ~ Son Güncelleme: 27 Haziran 2025 11:49
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Mülkiye Açık Hava Film Gösterimleri bu yaz Sovyet sinemasının izinde

Mülkiyeliler Birliği, Ankaralı sinemaseverleri temmuzdan eylüle uzanan ücretsiz gösterimlerle, Sovyet sinemasının unutulmaz yönetmenleriyle buluşturuyor. İlk durak: Georgiy Daneliya'nın Moskova’da Dolaşırken'i

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Mülkiye Açık Hava Film Gösterimleri bu yaz Sovyet sinemasının izinde

Yaz akşamlarını sinemanın büyülü dünyasıyla buluşturmayı amaçlayan Mülkiye Açık Hava Film Gösterimleri, bu yıl sinema tarihine iz bırakmış yönetmenlerin izinde sinemaseverlerle buluşuyor.

Mülkiyeliler Birliği 2025 yazında, Ankaralı sinemaseverleri Sovyet sinemasının derin ve etkileyici dünyasına, retrospektif bir yolculuğa davet ediyor. Mülkiyeliler Birliği bahçesinde düzenlenecek olan gösterimler ücretsiz ve kamuya açık olacak.

6 Temmuz’dan itibaren Mülkiyeliler Birliği bahçesinde başlayacak gösterimler Rus Evi Ankara iş birliğiyle gerçekleşecek. Gösterimler farklı seçkilerle gerçekleşecek. İlki “Georgi Daneliya ile Sovyet Komedisine Yolculuk”.

Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları boyunca Pazar akşamları düzenlenecek gösterimlerde, Sovyet sinemasından özel seçkiler izleyiciyle buluşacak. Gösterimlerin ilk bölümü "melankolik komedi"nin ustası olarak anılan Georgiy Daneliya'nın 4 filmine ayrıldı. Retrospektifin ilk filmi 1964 yapımı “Moskova’da Dolaşırken” olacak.

İlk gösterim 6 Temmuz’da: Moskova'da Dolaşırken

1964 yapımı bu filmde, Georgiy Daneliya'nın zarif dokunuşuyla, Moskova'nın kalabalığında dört genç arkadaşın hayatı, küçük mutlulukları ve hüzünleri, neşeli bir melodi gibi akıp gidiyor. Dönemin Moskova'sına samimi bir pencere açan bu film, Sovyet insanının gündelik yaşamından sıcak bir kesit sunuyor.

2019 yılında hayatını kaybeden Daneliya, filmlerinde Sovyet insanının gündelik yaşamını trajikomik bir dille aktararak, hem ulusal sinemanın zenginleşmesine katkı sundu hem de Sovyet komedisini uluslararası alanda görünür kıldı. Georgiy Daneliya sadece bir yönetmen olarak değil, aynı zamanda Sovyet toplumunun sosyal ve kültürel dönüşümünü kayda geçiren bir vakanüvis olarak da değerlendiriliyor.

Yönetmenin seçkide gösterilecek diğer filmleri ise 1975 yapımı Afonya (20 Temmuz), 1979 yapımı Sonbahar Maratonu (27 Temmuz) ve 1986 yapımı Kin-dza-dza (3 Ağustos) olacak.

Sovyet filmciler sansürle mücadele ediyor

Gösterimlerin ikinci bölümü ise Elem Klimov, Aleksey German, Aleksandr Askoldov ve belki Andrey Tarkovski gibi Sovyet sinemasının diğer öncü yönetmenlerinin filmleriyle zenginleşecek. Ayrıca sürpriz söyleşilerle program çeşitlilik kazanacak.

Gösterim programıyla ilgili güncel bilgilere Instagram’da @mulkiyelilerbirligi ve @rusevi_ankara hesaplarından ulaşabilirsiniz.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
mülkiyeliler birliği Sovyet sineması
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