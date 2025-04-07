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Yayın Tarihi: 7 Nisan 2025 16:27
 ~ Son Güncelleme: 7 Nisan 2025 16:56
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Mülakatta elenen öğretmen adayları MEB önünde eyleme başladı

Mülakat mağduru öğretmenler adına konuşan Sevgi Süle, Bakan Yusuf Tekin'e seslendi: "Sebep olduğu adaletsizliği ısrarla reddediyor ve hatta en adil mülakatı yaptığını iddia ediyor. Biz hakkımızın peşini asla bırakmayacağız."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Mülakatta elenen öğretmen adayları MEB önünde eyleme başladı
*Fotoğraf: MA

Sözleşmeli öğretmen atamasındaki mülakatlar nedeniyle yerleştirilmesi yapılmayan öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde oturma eylemine başladı.

Mülakat Mağduru Öğretmenler Platformu, eylemlerinin 155. gününde Milli Eğitim Bakanlığı önünde bir araya geldi ve açıklama yaptı. 

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre; öğretmenler, "Aldatmaca değil, hakikat, adaletsiz mülakat" pankartı açtı ve sık sık "Mülakatçı bakan, Yusuf Tekin istifa" sloganları attı. 

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Açıklamayı yapan platform üyesi Özel Sektör Öğretmenler Sendikası’ndan Sevgi Süle, bin 611 öğretmenlerin sınav başarısının mülakatla yok edildiğini belirtti.  

"Bizden çaldığınız yalnızca emeğimiz değil, hayallerimiz, mesleğimiz, hayatımız" diyen Süle, şöyle devam etti:

"Bin 611 öğretmenin emeğiyle elde ettiği başarıyı skandal bir mülakatla yok edenler, sürecin başından beri bizi davaya yönlendirip bu adaletsizliğin davalarla kısa sürede çözüleceğini söyledi. Ancak 155 gündür ne ortada böyle bir gerçek ne de böyle bir mahkeme kararı var. Sormak istiyoruz, yüreği yanan insanlara yeniden hayal kırıklığı yaşatmak zulüm değil de nedir. Bu kadar kötülüğe hevesinizin kaynağı nedir? Biz bu oyalamaya, bu aldatmacaya artık müsaade etmiyoruz. Sayın bakan 155 gündür mağduriyetin gerçek sebebini konuşmak yerine anlamsız ezberlerini dayatmaya devam ediyor."

Milli Eğitim Bakanı Tekin'e seslenen Süle, "Sebep olduğu adaletsizliği ısrarla reddediyor ve hatta en adil mülakatı yaptığını iddia ediyor. Kendisine bu inadın ve ısrarın boşa olduğunu söylüyoruz. Bu skandalı unutturmak, sümenaltı etmek ya da davalarla mülakata meşruluk kazandırmak diye bir beklentisi olmasın. Çünkü biz emeğimizin ve hakkımızın peşini asla bırakmayacağız” dedi.

Öğretmenler, açıklamanın ardından üç gün devam edecekleri nöbet eylemini başlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Nisan 2023'te katıldığı AKP Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda kamuda mülakatın kaldırılacağını söylemişti.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
atanamayan öğretmenler
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