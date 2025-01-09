Mükerrer davada 6 ay hapis yatan Sadık Topaloğlu hakkında tahliye kararı

İstanbul'da 10 Temmuz’da gözaltına alındıktan sonra ‘örgüt üyeliği’ ve ‘örgüte finansal kaynak sağladığı’ iddiasıyla tutuklanan Mezopotamya Ajansı eski muhabiri Sadık Topaloğlu ilk duruşmada serbest kaldı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi Topaloğlu hakkında tahliye kararı verdi.

Topaloğlu duruşmaya Marmara (Silivri) Cezaevi’nden getirildi. Avukatı Ayşe Acinikli ve Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Eş Genel Başkanı Serhat Çakmak duruşmada hazır bulundu.

İddianameye karşı savunma yapan Toplaoğlu dosyanın mükerrer olduğunu, aynı suçlamalarla yargılandığını, Ekim 2022’de çarptırıldığı 6 yıl 3 aylık cezanın Yargıtay önünde olduğunu söyledi.

Topaloğlu “İlk davada tanık benim için ‘Beyaz saçlı biri 2014’te yurtdışına gitmiş' dedi. Benim o dönem yurtdışı yasağım vardı. Beyaz saçlı da değilim” dedi.

Ardından da “Ne yapsam suç olarak bana geri dönüyor” diye Topaloğlu “Tanık ifadeleri, ceza aldığım dosyadaki ifadelerin aynısı kopyalanmış. Tanık ifadeleri çelişkili" diye konuştu.

Topaloğlu, Anadolu Ajansı’nın servis ettiği Kandil’de çekilen fotoğraflar için de şunları söyledi:

"Haziran 2015’te bir seçim oldu. Silahların bırakılıp bırakılmayacağı konuşuluyordu. O dönem ben de Kandil'e gidip röportaj yaptım. Suçlandığım fotoğraf da burada çekildi. O fotoğraftan ceza aldım, ona rağmen halen önüme çıkıyor. O yüzden bu dosya tamamen mükerrer. Emniyette dosyanın mükerrer olduğunu biliyor."

Topaloğlu suçlamaları reddederek, tahliyesini talep etti.

"Sadık Topaloğlu'nun ceza aldığı dosya iki yıldır Yargıtay önünde, tutuklama mükerrer"

Tanık ifade vermek istemedi

Topaloğlu hakkında iddialarda bulunan tanık Özgür Baran'ın ifadesi alınacakken, Baran ifade vermek istemediğini söyledi.

Bunun üzerine Topaloğlu’nun avukatı Ayşe Acinikli söz aldı. İddianamenin 2015’teki suçlamaların aynısı olduğunu söyledi.

Canikli, "Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Özgür Baran'ın dinlendiği bir dosya var. Baran, orada 'Mezopotamya Ajansı (MA) benim hakkımda bir haber yaptı. Ben de onları tehdit ettim' demiş. Bu yüzden Özgür Baran'ın ifadelerinin dikkate alınmaması gerek. Burada bir karar çıksa bile Yargıtay kararı bozacak. Aynı suçlamalarla bir müvekkile ikinci defa ceza verilemez Müvekkilim mükerrer iddialardan şu an yaklaşık 6 ay tutuklu. Tutukluluğunun kaldırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Avukat Serhat Çakmak da dosyanın mükerrer olduğuna vurgu yaparak “Kuvvetli suç şüphesini gösteren bir durum yok. Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) ve Yargıtay kararları ortada. Tutukluluğun son bulması gerekiyor” diye konuştu.

Duruşma savcısı Topaloğlu’nun tutukluluğunun devamını istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme Topaloğlu'nun tahliyesine hükmetti. Bir sonraki duruşmada 6 Mayıs'ta. Duruşmada tanıklar dinlenecek.

2022'de ceza çıkan dosyada ne olmuştu? Topaloğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gazeteci meslektaşı Sadiye Eser ile birlikte 29 Kasım 2019’da gözaltına alındı. İki gazeteci 3 Aralık’ta çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Savcılık hazırladığı iddianamede gazetecilere 'örgüt üyeliği' suçlaması yöneltti. Gerekçe yaptıkları haberler ile aleyhte ifade veren Dilek Akyol ile Özgür Baran’ın beyanlarıydı. Dava İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. 26 Mart 2020'de görülen ilk duruşmada iki gazeteci de tahliye edildi. Devam eden duruşmalarda dinlenen tanık Dilek Akyol, emniyette polisin Topaloğlu’na dair önüne fotoğraflar koyduğunu ancak tanımadığını beyan ettiğini dile getirdi. Eser ve Topaloğlu hakkında daha önce aleyhte beyan veren Özgür Baran ise tebligat gönderilmesine rağmen hiçbir duruşmaya katılmadı. Ancak buna rağmen iddia makamı duruşmada Eser’i ve Topaoğlu’nu tanımadığını söyleyen Akyol’un ifadeleri yerine, soruşturma aşamasında ifade veren Baran’ın itiraflarını esas hakkındaki mütalaasına yansıttı. Ceza talebinde bulundu. 8 Eylül 2022’de görülen karar duruşmasında, mahkeme Topaloğlu ve Eser’e ayrı ayrı 6 yıl 3’er yıl ceza verdi. Mahkeme gerekçeli kararında cezayı "Suç oluşturan bir eylem tespit edilmemiş olsa da devlet ve toplum için tehlikeli" diyerek gerekçelendirdi.

(HA)