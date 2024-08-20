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Yayın Tarihi: 20 Ağustos 2024 11:07
 ~ Son Güncelleme: 20 Ağustos 2024 15:26
2 dk Okuma

SEVGİYLE SONSUZLUĞA UĞURLUYORUZ

Mukadder Çelik Cankoçak hayatını kaybetti

Mukadder Çelik Cankoçak’ın arkadaşları, yayımladıkları mesajda, “Başta ablası ve arkadaşımız Ümide Aysu olmak üzere, ailesine, yakınlarına, 12 Eylül kadınlarına ve geniş ailemize başsağlığı dileriz” diye seslendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bu görselde, dış mekânda oturmuş, yaşça büyük bir kadın ve bir erkek bulunuyor. Kadın, siyah bir üst giymiş, saçları gri ve arkadan toplanmış. Gülümseyerek doğrudan kameraya bakıyor. Boynunda kırmızı bir kolye var. Erkek ise açık renk bir gömlek giymiş ve pantolon askıları takmış. O da kadına doğru eğilmiş, konuşuyor gibi görünüyor ve yüzünde samimi bir gülümseme var. İkisinin de rahat ve keyifli bir ortamda olduğu izlenimi veriyor. Önlerinde bir masa var, masada bir fotoğraf makinesi, birkaç içecek bardağı ve bazı diğer küçük eşyalar bulunuyor. Arka planda, taş bir duvar ve biraz yeşillik dikkat çekiyor, bu da kırsal bir alan ya da doğal bir ortamda olduklarını düşündürüyor. Güneş ışığı, yapraklar arasında süzülerek masanın üzerine ve insanların yüzüne vuruyor.
Mukadder Cankoçak ve eşi Uğur Cankoçak

İnsan hakları savunucusu feminist ve 78 Kuşağı kadınlarından Mukaddes Çelik Cankoçak, hayatını kaybetti.

Cankoçak’ın arkadaşları yayınladıkları mesajda, “Başta ablası ve arkadaşımız Ümide Aysu olmak üzere, ailesine, yakınlarına, 12 Eylül kadınlarına ve geniş ailemize başsağlığı dileriz” dedi.

Cenazesi yarın (21 Ağustos Çarşamba) ikindi vaktinde (saat 17.00) Karacaahmet Şakirin Camisinde yapılacak tören ardından Samsun’a uğurlanacak. 22 Ağustos Perşembe günü memleketi Samsun’da toprağa verilecek.

“Muko’muzu şimdi sevgiyle sonsuzluğa uğurluyoruz”

Cumartesi Anneleri 1000. Hafta Eylemi, Galatasaray Meydanı. Fotoğraftakiler: Ümide Aysu, Mukadder Çelik Cankoçak, Ayşegül Devecioğlu ve Nadire Mater

Mesajın tamamı şöyle:

Arkadaşımız Mukadder Çelik Cankoçak’ı kaybettik. 24 Haziran’da geçirdiği kalp ameliyatının ardından evde iyileşme sürecindeyken zatürre enfeksiyonu nedeniyle tekrar girdiği yoğun bakımdan çıkamadı maalesef. Çok üzgünüz…

Yaşadığı bütün olumsuzluklara karşı olduğu gibi ağır sağlık sorunlarına da hep gülen yüzüyle ve kalenderlikle direnen Muko’muzu şimdi sevgiyle sonsuzluğa uğurluyoruz.

1954 Samsun doğumlu olan Mukadder, devrimci 78 kuşağı kadınlarındandı. 12 Eylül öncesi Tekel’de kamu emekçisi olarak çalışan arkadaşımız darbe koşullarında da İstanbul’un yoksul mahallelerinde anti faşist mücadelenin içindeydi.

80’li yıllarda İstanbul Devrimci Yol davasında yargılandı. Tahliye olduktan sonra uzun süre kaçak yaşamak zorunda kaldı. 1999’da meme kanseri ameliyatı oldu. Bu süreçte zorlukları paylaştığı eşi Sosyalist sendikacı Uğur Cankoçak’ı 15 Haziran 2005’te kaybetti.

Kanserle mücadele ettiği dönemde bir yandan özgün sanat çalışmaları yaptı, desen ve baskı sergisi gerçekleştirdi. Meme kanserli kadınların güçlenme ve dayanışma öyküsünü işleyen Nejla Demirci’nin 2017 yapımı belgesel filmi “Yüzleşme”de rol aldı.

Bütün bu yıllar boyunca, barış ve ekoloji mücadelesinin, feminist dayanışmanın ve demokrasi mücadelesinin hep bir parçası oldu.

Emekli olduktan sonra bir süre Zeytinli köyünde yaşadı. Son dönemde yaşamını memleketi Samsun’da sürdüren Mukadder Çelik Cankoçak, kalp kapakçık ameliyatı için İstanbul’a dönmüştü.

Mukadder Çelik Cankoçak ÖDP'nın Beyoğlu ilçesi açılışında ilçe başkanı olarak konuşuyor.  (1995)

Başta ablası ve arkadaşımız Ümide Aysu olmak üzere, ailesine, yakınlarına, 12 Eylül kadınlarına ve geniş ailemize başsağlığı dileriz.

(EMK)

Mukadder Çelik Cankoçak 78'liler Derneği 78'liler 12 Eylül kadınları
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