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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 16 Ekim 2024 10:08
 ~ Son Güncelleme: 16 Ekim 2024 10:08
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“Muhteşem İstanbul’un muazzam kütüğü”

Reşad Ekrem Koçu’nun “İstanbul Ansiklopedisi”nin basılı ciltleri ile ilk kez erişime açılan binlerce arşiv belgesini bir araya getiren web sitesi yayında.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
“Muhteşem İstanbul’un muazzam kütüğü”

Salt'ın Kadir Has Üniversitesi ile ortaklaşa yürüttüğü Reşad Ekrem Koçu ve İstanbul Ansiklopedisi Arşivi Projesi kapsamında hazırlanan "www.istanbulansiklopedisi.org" erişime açıldı.

Salt'tan yapılan açıklamaya göre, erişime açılan site, Koçu'nun yarım kalmış İstanbul Ansiklopedisi'nin basılı ciltleriyle binlerce arşiv belgesini aynı alanda görüntüleme imkânı sunuyor.

Arşivden 40 bini aşkın belgeyi aynı platforma taşıyan internet sitesi hem basılı ansiklopedi ciltleri ve arşiv belgelerini detaylı olarak inceleme hem de malzemeler arası metinsel ve görsel ilişkilerin izini sürme olanağını tanıyor.

Yürütücülüğünü Prof. Dr. Fatma Çolakoğlu'nun üstlendiği proje ekibinde, Gamze Cebeci, Masum Yıldız, Mehtap Kuru, Sinem Ayşe Gülmez Saydam, Gürbey Hiz, Mehmet Manyas, Serap Özyurt ve Didem G. Önal yer aldı.

Reşad Ekrem Koçu, Kaynak: Kadir Has Üniversitesi Bilgi Merkezi – Salt Araştırma, Reşad Ekrem Koçu ve İstanbul Ansiklopedisi Arşivi

İstanbul Ansiklopedisi hakkında

Tarihçi ve romancı Reşad Ekrem Koçu'nun (1905-1975) hayatının büyük kısmını adadığı İstanbul Ansiklopedisi'nin G harfine kadarki ilk 11 cildi, 1973'e dek aralıklarla fasiküller hâlinde basıldı.

Çalışmada, sokaklardan mimari yapılara, insanlardan, şehrin adetlerine birçok konu farklı anlatımlar ve resimler eşliğinde kayda geçirildi.

Dönemin tarihçi, edebiyatçı, akademisyen ve sanatçılarının katkıda bulunduğu çalışma, tezkirecilik geleneğiyle Batılı ansiklopedizmi birleştiren bir başvuru kaynağı olarak biliniyor.

Emine Gönel ve Elif Birdoğan'ın çabalarıyla korunup saklanan İstanbul Ansiklopedisi külliyatı 2018'de Kadir Has Üniversitesi'ne devredilmişti. (TY)

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