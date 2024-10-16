“Muhteşem İstanbul’un muazzam kütüğü”

Salt'ın Kadir Has Üniversitesi ile ortaklaşa yürüttüğü Reşad Ekrem Koçu ve İstanbul Ansiklopedisi Arşivi Projesi kapsamında hazırlanan "www.istanbulansiklopedisi.org" erişime açıldı.

Salt'tan yapılan açıklamaya göre, erişime açılan site, Koçu'nun yarım kalmış İstanbul Ansiklopedisi'nin basılı ciltleriyle binlerce arşiv belgesini aynı alanda görüntüleme imkânı sunuyor.

Arşivden 40 bini aşkın belgeyi aynı platforma taşıyan internet sitesi hem basılı ansiklopedi ciltleri ve arşiv belgelerini detaylı olarak inceleme hem de malzemeler arası metinsel ve görsel ilişkilerin izini sürme olanağını tanıyor.

Yürütücülüğünü Prof. Dr. Fatma Çolakoğlu'nun üstlendiği proje ekibinde, Gamze Cebeci, Masum Yıldız, Mehtap Kuru, Sinem Ayşe Gülmez Saydam, Gürbey Hiz, Mehmet Manyas, Serap Özyurt ve Didem G. Önal yer aldı.

Reşad Ekrem Koçu, Kaynak: Kadir Has Üniversitesi Bilgi Merkezi – Salt Araştırma, Reşad Ekrem Koçu ve İstanbul Ansiklopedisi Arşivi