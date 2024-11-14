Muhtardan gazeteciye tehdit: Bu dünyanın hesabı bazen ahirete kalmamalı

Faik Akgün, Elazığ’da gazetecilik yapan bir isim. elaziggercekleri.com’un imtiyaz sahibi.

11 Kasım’da “Mahallesi pislik içinde muhtar aytaç siyaset derdinde” başlıklı bir haber yayımladı. Haberde Sarayatik Mahallesi’nin durumu anlattı, görüşüne başvurulan mahalle sakinleri çöp ve sürekli patlayan su borularına dikkat çekti.

Haber, mahalledeki çöp yığınlarının fotoğraflarıyla desteklenmişti. Muhtar Aytaç Şahinoğlu, hizmet değil siyaset yaptığı için eleştiriliyordu.

Akgün, haberin ardından tehdit edilmeye başladı. Tehdit eden mahalle muhtar Şahinoğlu’ydu. Akgün’e Facebook’tan mesaj attı. Mesajda şöyle yazıyordu:

“İllaki görüşeceğiz. Bu dünyanın hesabı bazen ahirete kalmamalı. Arayın geleyim, nerede, ne zaman derseniz.”

Güneykent Mahallesi Muhtarı Necati Karataş da Akgün’ü “Aytaç Şahinoğlu size üç gömlek fazla gelir. Hadi bakalım bu saatten sonra pilavdan dönenin kaşığı kırılsın” diyerek üstü kapalı tehdit etti.

Akgün bugün Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığına giderek Şahinoğlu ve Karataş hakkında suç duyurusunda bulundu. “Tedirginim, can güvenliğimden endişeliyim” dedi. Şikayetçi oldu.

bianet’e konuşan Akgün, Şahinoğlu ve Karataş’ı AKP Elazığ Milletvekili Erol Keleş ile bağlantılı olduğunu söyledi.

“Şahinoğlu ve Karataş'ın sosyal medya hesapları aslında çok şey anlatıyor” diyen Akgün, Elazığ’ın beş milletvekili çıkardığını aktarıp şunları kaydetti:

Her ne hikmetse bu iki isim Elazığ'da 5 milletvekili bulunmasına rağmen sosyal medyalarında sadece AKP Elazığ Milletvekili Erol Keleş ile çektikleri fotoğrafları paylaşıp övgüler diziyorlar.

Ben iki muhtar, gazeteci tehdit etme gücünü övgüler dizdikleri Keleş'ten aldıklarını düşünüyorum. Hatta Keleş bir açıklama yapmadığı sürece, bu iki muhtarın kendisinin direktifi ile hareket ettiğini düşünmeye devam edeceğim.

Gazeteci olarak bu tehditlerden hiç bir zaman korkmadım korkmaya da niyetim yok. Tıp öğrencisi Enes Kara'nın şüpheli ölümü ile ilgili haberi yaptığım da büyük baskı ve tehditlere maruz kalmıştım. O gün tarikat ve cemaatler beni işimle ve hayatımla tehdit etmişlerdi. Ellerinden gelen ise sadece işimden etmeleri olmuştu. Şu anda aldığım tehdidin de geçmişte aldığım tehditten bir farkı yok.

Kötüler kötü olduklarının söylenmesinden ve gösterilmesinden rahatsız oluyorlar. AKP-MHP iktidarının gazeteciler üzerinde uyguladığı baskıya rağmen halk için gazetecilik yapmaya dün olduğu gibi bugün de devam edeceğim.