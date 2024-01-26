Muharrem İnce, yerel seçimde CHP’yle ittifak kurmayacaklarını söyledi

​Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bugün bir basın toplantısı düzenleyerek 31 Mart yerel seçimleri için 2'si büyükşehir olmak üzere 13 kentte çıkaracakları adayları açıkladı.13 adayın hepsi erkek:

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Salih Eskici

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ali Sarı

Bilecik Belediye Başkan adayı Bilecik İl Başkanı Hüseyin Korkman

Yalova Belediye Başkan adayı Fatih Elönü

Mersin Tarsus Belediye Başkan adayı Haluk Bozdoğan

Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan adayı Ankara İl Başkanı Mahmut Celal Ünsal

Artvin Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Yekta Faik Yılmaz

Aydın Nazilli Belediye Başkan adayı Ali Çetinkaya

Bilecik Bozüyük Belediye Başkan adayı Talat Halefoğlu

Eskişehir İnönü Belediye Başkan adayı Hamdi Tosunoğlu

İzmir Bayındır Belediye Başkan adayı Ali Erişen

İzmir Tire Belediye Başkan adayı Nihat Koç

Samsun Canik Belediye Başkan adayı Furkan Güler

İnce, gelecek hafta partisinin İstanbul adayını da açıklayacaklarını söyledi.

CHP ile iş birliği sorulan İnce “Memleket Partisi, 3'üncü yoldur. İlkeli, omurgalı siyasetten yanayız” dedi. “Değişmek başka bir şeydir, başkalaşmak başka bir şeydir” diyen İnce “Benim bulunduğum bir parti değil orası. Böyle bir ittifak kurmak... Yarın şartlar değişir o zaman tekrar konuşuruz” ifadelerini kullandı.

İnce, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ‘Dersim’ sözlerine eleştiri getirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Türkiye'de Dersim diye bir yer yoktur" açıklamasına da destek verdi. İnce, “Bizim 'Dersim' diye bir vilayetimiz yoktur, 'Dersim' bölgenin adıdır. Vilayetin adı Tunceli'dir. Kamer Genç bile Dersim demiyordu, Tunceli diyordu. Şeyh Sait bir haindir. Atatürk, Nutuk'ta böyle demiştir, haindir” sözlerini sarf etti.

İnce ayrıca CHP’ye İsveç’in NATO üyeliğine ‘evet’ dediği için yüklendi. “Orada olsaydım İsveç'in NATO'ya dönüşüne 'evet' oyu vermezdim. CHP sana ne oluyor, oradan İsveç'in NATO üyeliğine 'evet' diyorsun. Ayrı dünyaların insanıyız. Bana 'bölücü' diyen CHP seçmenine sesleniyorum; arkadaşlar siyahla beyaz kadar ayrıyız, nasıl beraber olalım?" diye konuştu.

İnce “CHP, İsveç'e evet deyince nasıl ittifak kuracağım, her gün DEM'lenirse nasıl kuracağım? Bizim bir duruşumuz olmalı" diye ekledi.

"Önce bu muhalefeti değiştirmemiz lazım"

İnce ayrıca, 2023 Türkiye Genel Seçimi tam olarak anlaşılmadan, analiz edilmeden Türkiye'de siyaset düzeninin konuşulamayacağını söyleyip, "Bu iktidar, Türkiye'yi kötü yönetmiştir. Bu iktidarı mutlaka değiştirmeliyiz; ama bu iktidarı değiştirmek için önce bu muhalefeti değiştirmemiz lazım. Bu muhalefet, bu iktidarı değiştiremez" dedi.

Türkiye’nin siyasi çekişmelerden, boş laflardan, kutuplaşmalardan bıktığını ifade eden İnce “İnsanımız, huzur istemektedir. Milletimiz bu iktidardan bıkmıştır; ama bu muhalefete de güvenmemektedir. Kısıtlı imkanlarla girebileceğimiz her yerde seçime girip, alabildiğimiz kadar belediyeyi safımıza katacağız” diye konuştu.

CHP: İnce, İzmir'de bir metropol ilçe belediye başkanlığı talebinde bulundu

İnce’nin açıklamalarına CHP’den yanıt geldi. Parti Sözcüsü Deniz Yücel CHP ile Memleket Partisi arasındaki görüşmeyi detaylandırdı.

İki parti arasında 4 Ocak'tan itibaren yerel seçimde işbirliği konusunda farklı kanallardan müzakereler yürütüldüğünü belirten Yücel “Bu görüşmeler esnasında, 'İlkesel duruş' konusunda tek bir cümle dahi kurmayan, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında dile getirdiği siyasi eleştirileri gündeme dahi getirmeyen Muharrem İnce'nin açıklamalarını üzülerek dinledik. Yapılan görüşmelerde Sayın İnce, belli sayıda belediye meclis üyeliği ve İzmir'de bir metropol ilçe belediye başkanlığı talebinde bulunmuştu. Süreç, parti tabanımızın ve örgütümüzün kabul edemeyeceği bir noktaya taşınınca müzakerelerin tıkanması üzerine bugünkü açıklamayı yaptı. Bugün yaptığı açıklamaların ve eleştirilerin müzakereler olumlu sonuçlansa idi asla yapılmayacağını biliyoruz. Değerlendirmeyi kamuoyuna bırakıyoruz” dedi.

(HA)