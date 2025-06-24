Muharrem İnce yeniden CHP'de

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 8 Şubat 2021'de istifa ettiği Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) yaklaşık dört buçuk yıllık aranın ardından geri döndü.

İnce, geri dönüşünü tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kendisine yazdığı bir mektubu yayımlayarak duyurdu. Mektubu “Birleşe birleşe kazanacağız” notuyla paylaştı.

Ekrem İmamoğlu’nun Muharrem İnce’ye “Aramıza hoş geldiniz” dediği mektup şöyle:

“Sevgili Muharrem İnce Başkanım. Beni, ailemi ve arkadaşlarımı Büyük siyasi operasyonun, hukuksuzlukların, acımasız kuşatmalar ile yürütülen düşman hukuku uygulamalarının her anında yalnız bırakmadın ve güç verdin.

Tarihimizi en kritik kavşaklarından birinde Genel Başkanım Sayın Özgür Özel 'in güçlü daveti ile tekrar Baba Ocağına CHP'ye dönüş kararınızı çok kıymetli ve önemli buluyorum.

İç cephe tahkimi amansız fakatsız ve pazarlık yapmadan ayrıştırmadan olur. Bunu ülke, millet ve saygı duyduğunuz kurumsal değerlere tutkulu şahsiyetinizle gösterdiniz. Ne mutlu ki hiçbir makam ve mevki beklemeksizin attığınız bu adımın bir ve birlikte müreffeh Türkiye mücadelemiz için heyecan verici olduğunu belirtmek isterim.

Türkiyemiz için ulusal ve uluslararası çok zor mücadelemizin güçlü, kararlı ve azimle yürütülmesi şarttır. Bu tarihi dönemde:

1) CHP, iç сернe tahkimi: Amasız, fakatsız olmalıdır

2) Muhalefet, iç cephe tahkimi: Milli menfaat ve prensiplere karşı, demokrasi ile hukuka aykırı ne varsa birlikte tepki vermek, kara durmakla olmalıdır.

3) Milletimiz, devletimiz: Adına iç cephe tahkimi dışlamadın, düşmanlaştırmadan, bireysel ve siyasi menfaat gözetmeden istikbal ile istiklalimiz için bir ve birlikte elmalıdır."

İnce'nin bugün yapılacak CHP grup toplantısında resmen partiye katılması bekleniyor.

Özel davet etmişti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçen hafta 18 Haziran’da Memleket Partisi’nin Genel Merkezi'nde Muharrem İnce ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Özel, “Muharrem İnce'yi ve Memleket Partisindeki arkadaşlarımızı baba evine davet noktasında bir iki cümle de kurdum. Bundan sonraki aşama kendi takdirleri olacak." demişti.

İnce de bu davet üzerine, en kısa sürede partisinin yetkili kurullarını toplayacağını açıklamıştı.

2014 ve 2018 kurultaylarında CHP'de genel başkan adayı olan İnce, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmuş, CHP üyesiyken 4 Eylül 2020'de Memleket Hareketi'nin kuruluşunu ilan etmiş, 8 Şubat 2021'de ise CHP'den resmen istifa etmişti. İnce, istifasından yaklaşık 5 ay sonra 17 Mayıs 2021'de Memleket Partisi'ni kurmuştu.

(HA)