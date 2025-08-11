Muhammed Salah’tan UEFA’ya İsrail tepkisi

Liverpool’un dünyaca ünlü Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah, UEFA’nın İsrail tarafından Gazze’de yardım kuyruğunda öldürülen Filistinli futbolcu Süleyman Al-Obaid hakkında yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.
Obaid’in ölüm haberi üzerine açıklama yapan UEFA, Filistinli futbolcunun neden öldüğüne yer vermedi. UEFA “'Filistinli Pele' Süleyman Al-Obaid’e elveda. En karanlık zamanlarda bile sayısız çocuğa umut veren bir yetenekti.” demekle yetindi.
Farewell to Suleiman al-Obeid, the 'Palestinian Pelé'.— UEFA (@UEFA) August 8, 2025
A talent who gave hope to countless children, even in the darkest of times. pic.twitter.com/wGSXCq2ceo
UEFA’nın açıklamasını yetersiz bulan Salah, paylaşıma “Bize nasıl, nerede ve neden öldüğünü söyleyebilir misiniz?” sözleriyle yanıt verdi.
Can you tell us how he died, where, and why? https://t.co/W7HCyVVtBE— Mohamed Salah (@MoSalah) August 9, 2025
Futbolcunun bu tepkisi sosyal medyada gündem oldu ve UEFA’nın yetersiz paylaşımına tepkiler yağdı. Salah’ın paylaşımı X üzerinde 107 milyon görüntülenme, 1 milyonun üzerinde beğeni aldı. UEFA, tepkiye rağmen herhangi bir açıklama yapmadı ya da paylaşımını düzeltmedi.
İsrail'in saldırısında öldü
Filistin'in eski milli takım oyuncusu Süleyman Al-Obaid, geçen çarşamba günü İsrail işgal güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırısında hayatını kaybetmişti.
Al-Obaid Filistin futbolunun en önemli isimlerinden biri olarak görülüyor ve “Filistinli Pele” olarak adlandırılıyordu. 1984’te Gazze’de doğmuş ve bütün futbol kariyerini Filistin’de geçirmişti. 24 kere ülkesinin milli formasını giymişti. 5 çocuk babasıydı.
(DD/HA)