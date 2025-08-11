Muhammed Salah’tan UEFA’ya İsrail tepkisi

Liverpool’un dünyaca ünlü Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah, UEFA’nın İsrail tarafından Gazze’de yardım kuyruğunda öldürülen Filistinli futbolcu Süleyman Al-Obaid hakkında yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.

Obaid’in ölüm haberi üzerine açıklama yapan UEFA, Filistinli futbolcunun neden öldüğüne yer vermedi. UEFA “'Filistinli Pele' Süleyman Al-Obaid’e elveda. En karanlık zamanlarda bile sayısız çocuğa umut veren bir yetenekti.” demekle yetindi.

Farewell to Suleiman al-Obeid, the 'Palestinian Pelé'.



A talent who gave hope to countless children, even in the darkest of times. pic.twitter.com/wGSXCq2ceo — UEFA (@UEFA) August 8, 2025

UEFA’nın açıklamasını yetersiz bulan Salah, paylaşıma “Bize nasıl, nerede ve neden öldüğünü söyleyebilir misiniz?” sözleriyle yanıt verdi.

Can you tell us how he died, where, and why? https://t.co/W7HCyVVtBE — Mohamed Salah (@MoSalah) August 9, 2025

Futbolcunun bu tepkisi sosyal medyada gündem oldu ve UEFA’nın yetersiz paylaşımına tepkiler yağdı. Salah’ın paylaşımı X üzerinde 107 milyon görüntülenme, 1 milyonun üzerinde beğeni aldı. UEFA, tepkiye rağmen herhangi bir açıklama yapmadı ya da paylaşımını düzeltmedi.

İsrail'in saldırısında öldü

Filistin'in eski milli takım oyuncusu Süleyman Al-Obaid, geçen çarşamba günü İsrail işgal güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırısında hayatını kaybetmişti.

Al-Obaid Filistin futbolunun en önemli isimlerinden biri olarak görülüyor ve “Filistinli Pele” olarak adlandırılıyordu. 1984’te Gazze’de doğmuş ve bütün futbol kariyerini Filistin’de geçirmişti. 24 kere ülkesinin milli formasını giymişti. 5 çocuk babasıydı.

