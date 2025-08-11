ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 11 Ağustos 2025 13:02
 ~ Son Güncelleme: 11 Ağustos 2025 13:16
2 dk Okuma

Muhammed Salah'tan UEFA'ya İsrail tepkisi

Liverpool’un yıldızı Muhammed Salah, İsrail saldırısında hayatını kaybeden Filistinli futbolcu Süleyman Al-Obaid için UEFA’nın ölüm nedenine değinmeyen paylaşımına "Bize nasıl, nerede ve neden öldüğünü söyleyebilir misiniz?” sözleriyle yanıt verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Muhammed Salah’tan UEFA’ya İsrail tepkisi

Liverpool’un dünyaca ünlü Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah, UEFA’nın İsrail tarafından Gazze’de yardım kuyruğunda öldürülen Filistinli futbolcu Süleyman Al-Obaid hakkında yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.

Obaid’in ölüm haberi üzerine açıklama yapan UEFA, Filistinli futbolcunun neden öldüğüne yer vermedi. UEFA “'Filistinli Pele' Süleyman Al-Obaid’e elveda. En karanlık zamanlarda bile sayısız çocuğa umut veren bir yetenekti.” demekle yetindi.

UEFA’nın açıklamasını yetersiz bulan Salah, paylaşıma “Bize nasıl, nerede ve neden öldüğünü söyleyebilir misiniz?” sözleriyle yanıt verdi.

Futbolcunun bu tepkisi sosyal medyada gündem oldu ve UEFA’nın yetersiz paylaşımına tepkiler yağdı. Salah’ın paylaşımı X üzerinde 107 milyon görüntülenme, 1 milyonun üzerinde beğeni aldı. UEFA, tepkiye rağmen herhangi bir açıklama yapmadı ya da paylaşımını düzeltmedi.

İsrail'in saldırısında öldü

Filistin'in eski milli takım oyuncusu Süleyman Al-Obaid, geçen çarşamba günü İsrail işgal güçlerinin Gazze'ye yönelik saldırısında hayatını kaybetmişti.

Al-Obaid Filistin futbolunun en önemli isimlerinden biri olarak görülüyor ve “Filistinli Pele” olarak adlandırılıyordu. 1984’te Gazze’de doğmuş ve bütün futbol kariyerini Filistin’de geçirmişti. 24 kere ülkesinin milli formasını giymişti. 5 çocuk babasıydı.

(DD/HA)

Muhammed Salah Süleyman Al-Obaid Filistin uefa
