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Yayın Tarihi: 2 Nisan 2024 10:24
 ~ Son Güncelleme: 2 Nisan 2024 13:23
2 dk Okuma

Muhammed Rıza Zahidi kimdir?

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü’nün üst düzey komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi, 1 Nisan 2024’te Şam’daki İsrail saldırısında hayatını kaybetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Muhammed Rıza Zahidi kimdir?
Fotoğraf: Fars Haber Ajansı

2 Kasım 1960’ta İran’ın İsfahan kentinde doğdu.

1979’da İran Devrim Muhafızları Ordusu’na katıldı ve İran-Irak Savaşı sırasında görev aldı.

1995 yılında kısa süreliğine Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevini üstlendi. 1998’de Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani tarafından, Hizbullah’a silah ve teknik uzmanlık sağlamaktan sorumlu Kudüs Gücü Lübnan Kolordusu’nun başına atandı. 2002’ye kadar bu görevi yürüttü.

Lübnan’ın güneyini işgal eden İsrail güçlerine karşı Hizbullah’ın saldırı kapasitesinin geliştirilmesine katkı sundu. Bu katkılar neticesinde Hizbullah, 2000 yılında İsrail ordusu ve yedeğindeki Lübnanlı milis kuvvetlerinin Güney Lübnan’dan çekilmesini sağladı.

Soldan sağa: Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun üst düzey komutanları Kasım Süleymani, Ahmed Kazımi ve Muhammed Rıza Zahidi ile Hizbullah’ın askeri lideri İmad Muğniye.

2005-2008 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini yürüttü. Aynı zamanda başkent Tahran’ın güvenliğinden sorumlu Sarallah karargâhının da komutanlığını üstlendi.

2008 yılında Süleymani tarafından ikinci kez Kudüs Gücü’nün Lübnan Kolordu Komutanlığı görevine atandı. Bu sıfatla, 2011’de Şam yönetiminin yanında Suriye Savaşı’na katıldı, ‘askeri danışman’ olarak hizmet verdi. 2016-2019 yılları arasında ise İran Devrim Muhafızları Ordusu Operasyonlar Komutan Yardımcılığı görevinde bulundu.

İsrail savaş uçaklarının 1 Nisan 2024’te Suriye’nin başkenti Şam’daki İran diplomatik misyonuna yönelik saldırısında hayatını kaybetti. Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani’nin ABD tarafından 3 Ocak 2020’de öldürülmesinden bu yana, suikast sonucu öldürülen en kıdemli İran Devrim Muhafızları subayı oldu.

(VC)

Muhammed Rıza Zahidi İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü suriye savaşı Filistin-İsrail Savaşı
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