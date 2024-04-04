Muhammed Orhan tutuklandı

Van’da seçimi kazanan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan yerine AKP adayı Abdulahat Arvas'a mazbata verilmesi sonrasındaki protestolar sırasında gözaltına alınan ve güler yüzlü fotoğrafıyla sembol olan Muhammed Orhan (18) tutuklandı.

MA’daki habere göre, Orhan, sabah saatlerinde emniyet ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık, “Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla Orhan'ı Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti. Hakimlik, aynı gerekçeyle tutuklama kararı verdi.

"Kolluğun göz takibi..."

Orhan’ın avukatı Diyar Keserci, müvekkilinin savcılığa dahi çıkarılmadan mahkemeye sevk edildiğini belirterek, “Sulh Ceza’da ‘kolluğun göz takibi’ diye saçma sapan, matbu ve hukuk dünyasında yeri olmayacak bir gerekçeyle insanlar tutuklanmaya devam ediyor ve Muhammet Orhan da onlardan biri” diye konuştu.

Avukat Diyar Keserci Medyascope'a verdiği demeçte, “Kolluğun somutlaştırma tutanağında yazılanlar oradaki 12 kişiyi olaylar esnasında kalabalığın içerisinden aldıkları yönünde. Böyle bir tutanaktan sonra bu olaylar gelişti” dedi.

Tutukluluğa itiraz edilecek

Avukat Keserci, yedi gün olan itiraz süresi içinde Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne itiraz edeceklerini açıkladı.

(EMK)