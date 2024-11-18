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Yayın Tarihi: 18 Kasım 2024 15:30
 ~ Son Güncelleme: 18 Kasım 2024 15:36
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Muhammed Afif kimdir?

1982’de Hizbullah’ın kuruluşunda yer alan ve 2014’ten beri medya sorumlusu olarak görev yapan Muhammed Afif, 17 Kasım 2024’te İsrail’in Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında öldürüldü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Muhammed Afif kimdir?
Fotoğraf: El-Menar

Hizbullah’ın önde gelen isimlerinden biri olan Muhammed Afif el-Nebulsi, Lübnan’ın güneyindeki Sayda kentine bağlı Beysariye kasabasında doğdu. Babası, 14 Temmuz 2023’te hayatını kaybeden Şii din adamı Şeyh Afif en-Nebulsi’dir.

1982’de Hizbullah’ın kurucuları arasında yer aldı. 2004 yılında Hizbullah’a ait El-Menar televizyon kanalında haber ve siyasi programlar müdürü oldu.

2006 yılında İsrail ile 33 gün süren “Temmuz Savaşı” sırasında Hizbullah’ın medya çalışmalarını yönetti, 4 yıl sonra partinin siyasi konseyine üye oldu ve Nasrallah’ın danışmanlığına getirildi.

2014’ten itibaren Hizbullah’ın medya sorumlusu olarak görev yaptı ve suikasta uğradığı güne kadar bu pozisyonda kaldı.

Adı, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın 27 Eylül’de Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlenen İsrail saldırısında hayatını kaybetmesinden sonra daha çok öne çıktı ve Nasrallah’ın ardından Hizbullah ile halk arasındaki neredeyse tek bağlantı noktası haline geldi.

Bu süreçte birçok basın toplantısı düzenledi. Bunlardan sonuncusunu, 11 Kasım’da Hizbullah’ın “Şehitler Günü” etkinliği münasebetiyle gerçekleştirdi.

17 Kasım 2024’te, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Ras en-Naba bölgesindeki Baas Partisi merkezine düzenlenen İsrail hava saldırısında öldürüldü.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Hizbullah lübnan israil ordusu muhammed afif
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