Muhalefetten '10. Yargı Paketi'ne itiraz: Yargı paketlendi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'ndan geçen 10. Yargı Paketi, 4 Haziran tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Meclis Genel Kurulu'nda teklifin tümü üzerindeki görüşmelerde muhalefet partileri pakete şerhlerini koydu.

İnfaz düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle tahliyeler başladı

"Kürt karşıtı bir yasa"

HDK Eş Sözcüsü ve DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, mevcut infaz paketinin, barış ve demokratik toplum süreci anlamında kurucu bir metin olmadığın söyledi.

DEVA Partisi’nden '10. Yargı Paketi' çıkışı: Adalet krizine pansuman yetmez

"İnfazda ayrıcalık değil eşitlik istiyoruz" diyen Beştaş, "Kürde yaklaşım TMK'da vücut buluyor. Bu Kürt karşıtı bir yasa aslında ve her yerde bütün kanunlarda bu ayrımcılık devam ediyor. Toplumsal adaleti sağlamak değil, siyasi gerekçelerle belirli kesimlerin cezaevinden çıkışı engellenmek isteniyor" dedi.

"Önergelerle düzeltilebilir"

Sorunların iki-üç madde ile çözülemeyeceğinin altını çizen Beştaş, "Bu konuda eşitlikçi, adil bir yaklaşım olması gerektiği konusunda da bu parlamentonun uzlaşması gerekiyor. Dünya hukuk sisteminin geldiği çıtaya erişilmesini istiyoruz. 'Kürtler için adalet olmasın' diye yasa çıkarılmaz. Barışa her geçen gün yaklaştığımız bu günlerde bu yasal düzenleme verilecek önergelerle düzeltilebilir. Çabamız buna dönüktür, bu mümkün" önerisini sundu.

"Yargıyı paketleme paketi"

10. Yargı Paketi ana muhalefet partisi tarafından da eleştirildi. CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez de Meclis konuşmasında, yargı bağımsızlığı, tutuklama tedbirleri, infaz uygulamaları ve siyasi baskılar üzerinden iktidara sert eleştirilerde bulundu.

Suiçmez, 2009’dan bu yana açıklanan yargı reformu strateji belgeleri ve eylem planlarının uygulamada bir karşılığı olmadığını belirterek, “Reform değil, yargıyı paketleyip torbaya koyuyorsunuz. Bu halk artık bu gösterilere inanmıyor” dedi.

"Keser döner, sap döner"

2002 yılında kapasitenin sadece 1.500 kişi üzerinde olduğunu hatırlatan Suiçmez, eleştirilerini şöyle devam ettirdi:

“Bugün 116 bin kişi cezaevlerinde fazladan tutuluyor. Ceza adalet sistemi çöktü, hâlâ reformdan bahsediyorsunuz. Yargının yerine artık troller, ekran yorumcuları karar veriyor. Siz yargıyı askıya aldınız, sadece görüntü yönetiyorsunuz. Keser döner, sap döner; bozduğunuz adalet terazisi bir gün sizi de tartar. Biz adaletin yeniden tesis edilmesi için mücadele edeceğiz, sandıkta da hesap soracağız."

"Beklentileri karşılamadı, hesap verin"

Yeni Yol Partisi de paketi yeterli bulmadı. Grup Başkanı Bülent Kaya, hem Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un hem de AKP grup yönetiminin kamuoyunda "Covid-19 düzenlemesi" olarak bilinen düzenlemeye sıcak bakacağına dair mesajlar vererek toplumsal beklenti oluşturduğunu savundu. Kaya, "O zaman çıkın bu beklentiyi karşılamamanın hesabını bu topluma siz verin. Niçin bu düzenlemeyi çıkaramadığınızı, hangi beklentilerinize cevap verilmediği için bunu rafa kaldırdığınızı, çıkın bu millete siz ifade edin" dedi.

Adil düzenleme önerisi

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, teklifin hazırlanış sürecinin başlı başına "bir hukuk ve demokrasi trajedisi" olduğunu söyledi.

Olgun, "Özellikle 'Covid İnfaz Yasası' mağdurlarının taleplerini karşılayacak, suç tarihini esas alan, kesinleşme tarihine göre keyfi uygulamalara son veren adil bir düzenlemeyi teklife ekleyelim" önerisini yaptı.

(AB)