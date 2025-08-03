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Yayın Tarihi: 3 Ağustos 2025 13:44
 ~ Son Güncelleme: 3 Ağustos 2025 13:48
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Muhalefetin 1302 kanun teklifi TBMM gündemine hiç alınmadı

CHP, DEM, İYİ Parti ve Saadet-Yeniden Refah’ın toplam 1302 yasa teklifinin TBMM gündemine alınmadığını söyleyen CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış "Muhalefetin sözü susturuldu, Meclis işlevsizleştirildi." dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Muhalefetin 1302 kanun teklifi TBMM gündemine hiç alınmadı

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) muhalefet partilerim kanun tekliflerinin yok sayıldığını söyledi.

TBMM Genel Sekreterliği’nden alınan verileri paylaşan Kış, “Son iki senede CHP 774, DEM Parti 331, İYİ Parti 114, Saadet-Yeniden Refah Grubu ise 83 yasa teklifi sundu. Toplamı 1.302 kanun teklifi. Bu tekliflerden tek bir tanesi bile gündeme alınmadı.” dedi.

Gülcan Kış, Meclis’te 16 partinin temsil edildiğini belirterek “Ancak karar alma süreçleri Saray’dan yürütülüyor” ifadelerini kullandı. Ardından da şunları ekledi:

“Meclis’teki muhalefet partileri olarak geçim derdi, barınma sorunu, adalet arayışı için mücadele ettik. Asgari ücretin artırılması, emekli maaşlarının insanca seviyeye çıkarılması, öğrencilere barınma ve burs desteği, işçilere sosyal güvence, gençlere istihdam… Bu teklifler halk için hazırlandı ama Saray halktan yana hiçbir adıma izin vermedi. Erdoğan halkın taleplerini yok sayarak Meclis’i devre dışı bıraktı. Muhalefetin sözü susturuldu, Meclis işlevsizleştirildi. Bu bir yetki devri değil; doğrudan halk iradesinin gasp edilmesidir.”

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
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