Muhalefet "soygunun kılıfı" dedi, iktidar oyladı: Fon düzenlemesinde ilk 5 madde geçti

*TİP, 214 kişinin 200 milyar TL götürdüğünü, CHP en az 200 bin yatırımcının hakkının gasp edildiğini, diğer muhalefet partileri de düzenlemenin hukuk güvenliğini zedelediğini öne sürdü. Görüşmeler bugün devam edecek.

*Düzenleme, SPK'ye tasfiye süreçlerinde geniş yetkiler veriyor, fon malvarlığından hukuka aykırı çıkarılan değerlerin geri alınmasını öngörüyor ve küçük yatırımcılara 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme yapılmasına imkan tanıyor.

*TBMM Genel Kurulu, tasfiyesi devam eden yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifinin ilk 5 maddesini muhalefet partilerinin sert itirazlarına rağmen kabul etti.

TBMM Genel Kurulu'nda, "Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi"nin birinci bölümünde yer alan ilk 5 madde kabul edildi.

Muhalefet partilerinin sert itirazları, gece yarısı verilen önergeler ve genel kurul salonunda yaşanan sert tartışmalar eşliğinde yürütülen görüşmeler sonucunda kabul edilen maddeler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) tasfiye sürecindeki yetkilerini genişletiyor ve tasfiye mekanizmasının hukuki çerçevesini çiziyor.

Hükümler

Kabul edilen düzenlemeye göre, SPK’nin 17 Eylül 2026 tarihli kararları ile tasfiyesine karar verilen ve tasfiyesi henüz tamamlanmamış yatırım fonlarının tasfiye süreçleri SPK gözetiminde yürütülecek. Düzenleme, fon malvarlığından hukuka aykırı çıkarılan değerlerin geri kazanılmasını ve sorumlulardan tahsil edilerek pay sahiplerine ödenmesini amaçlıyor.

SPK'ye geniş yetki: Kurul; değerleme esaslarını, nakde çevirme yöntemlerini, ara ve nihai ödeme sıralarını belirlemeye yetkili kılındı. Gerekli görülen hallerde Borsa dışında satış, hakim ortağa satma hakkı veya geçici farklı fiyat marjı gibi yöntemler uygulanabilecek.

Kurul; değerleme esaslarını, nakde çevirme yöntemlerini, ara ve nihai ödeme sıralarını belirlemeye yetkili kılındı. Gerekli görülen hallerde Borsa dışında satış, hakim ortağa satma hakkı veya geçici farklı fiyat marjı gibi yöntemler uygulanabilecek. Kurumların bilgi-belge yükümlülüğü: MKK, Takasbank, Borsa İstanbul, Türkiye Bankalar Birliği ve ilgili kurumlar, gizlilik veya sır saklama hükümlerine sığınmaksızın SPK, YTM ve TMSF'ye bilgi ve belge vermekle yükümlü olacak.

MKK, Takasbank, Borsa İstanbul, Türkiye Bankalar Birliği ve ilgili kurumlar, gizlilik veya sır saklama hükümlerine sığınmaksızın SPK, YTM ve TMSF'ye bilgi ve belge vermekle yükümlü olacak. Piyasa suçlarına karışanlara ödeme yapılmayacak: Bilgi suistimali, piyasa dolandırıcılığı veya piyasa bozucu eylemlere karıştığı tespit edilen kişi ve kurumlara tasfiye hesabından ödeme yapılmayacak.

Bilgi suistimali, piyasa dolandırıcılığı veya piyasa bozucu eylemlere karıştığı tespit edilen kişi ve kurumlara tasfiye hesabından ödeme yapılmayacak. 1 Milyon TL ara ödeme: Net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altında olan yatırımcılara bu tutarda, 1 milyon TL ve üzerinde olanlara ise en fazla 1 milyon TL ara ödeme yapılabilecek. Küçük yatırımcılara ödemelerde öncelik tanınabilecek.

Net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altında olan yatırımcılara bu tutarda, 1 milyon TL ve üzerinde olanlara ise en fazla 1 milyon TL ara ödeme yapılabilecek. Küçük yatırımcılara ödemelerde öncelik tanınabilecek. Mevzuata aykırı çıkarılan Ddğerler ve şahsi sorumluluk: Fon malvarlığından muvazaalı veya karşılıksız işlemlerle aktarılan değerler hukuka aykırı kabul edilecek. Oluşan zarardan öncelikle portföy yönetim şirketi,ardından sorumluluğu tespit edilen gerçek ve tüzel kişiler şahsen sorumlu tutulacak. Sorumluların malvarlığından tahsilat işlemleri TMSF tarafından yürütülecek.

Muhalefetin itirazları

Teklifin maddeleri ve özellikle 3. maddeye sunulan AKP önergesi görüşülürken TBMM Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. Muhalefet temsilcileri, gece yarısı sunulan önergeyle yüz binlerce yatırımcının alacaklı durumundan çıkarılarak mağdur edildiğini söyledi.

DEM Parti : ”1 Milyon ödenecek söylemi yalan”

DEM Parti Milletvekili Dilan Kunt Ayan düzenlemenin kamuoyuna yansıtıldığı gibi mağduriyetleri gidermediğini, algı oluşturulmaya çalışıldığını ifade ederek şunları söyledi:

"Bakın, bizlere onlarca telefon geliyor. Kimi diyor ki, ‘Emekli ikramiyemi buraya yatırdım.’ Kimi diyor ki, ‘Kıdem tazminatımı yatırdım.’ Kimi diyor ki, ‘Düğünden altınlarım gelmişti, buraya yatırdım, enflasyon karşısında erimesin, iki kuruş elime geçsin diye.’ Fakat bir ömür boyunca bu biriktirdikleri parayı geleceğin güvencesi altına saklamak için koyan kişilerin karşısına neyle çıkıyorsunuz şimdi? Pul ettiğiniz yasayla çıkıyorsunuz. Biz de güvendik, buna güvenmeyeceğiz de neye güveneceğiz dedik, bu fona yatırdık. Peki, ne olacak şimdi hâlimiz?"

Düzenlemeyi hazırlayanlara "Ne olacak mesela bu kadının durumu? Bu mağduriyetleri nasıl gidereceksiniz?" diye soran Ayan, 4. maddeye ilişkin eleştirilerini sürdürdü:

"Basında, sosyal medyada, her yerde dediler ki, ‘1 milyon ödenecek.’ Bu bilgiyi yaydılar. Sonra bakıyoruz, ortada 1 milyon bile yok. Bakın, ne var biliyor musunuz 4’üncü maddede? Yatırımcılara deniyor ki, ‘1 milyona kadar öderiz ama kasada para olursa öderiz.’ Kredi kartı borcu için cebri icra yapan zihniyet ve sistem, yine elektrik faturasını ödemediği için trafosunu kaldıran, haczeden sistem, böyle bir hukuk sisteminde pardon da fon hırsızlarının indiragandi etmiş olduğu paralara neden cebri icra yapmıyor da ‘Eğer isterseniz iade edin’ diyor? Yani öyle anlattıkları gibi ‘1 milyon para ödenecek, yok efendim, bunlar hesaplara yatırılacak, mağduriyetler giderilecek’ külliyen yalan ve hikâyeden ibaret."

Genç bir kadın mağdurun kendisini aradığını belirten Ayan, annesinin 35 yıllık emekli ikramiyesini bir ev alma hayaliyle fona yatırdıklarını söyledi. Ayan, vatandaşların bakanların ve milletvekillerinin de yatırım yaptığını duymaları ve TRT’de çıkan reklam ile haberlere güvenerek birikimlerini buraya yönlendirdiklerini aktardı.

TİP: "Sadece 214 kişi 200 milyar TL götürmüş"

TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, krizin boyutunun devasa olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Arsızların yarattığı zarar en iyi senaryoda 800 milyar TL. Bütün çocuklara okullarda bir öğün yemek vermemizin yıllık maliyeti 250 milyar TL iken, sadece 214 kişi bu fonlardan neredeyse 200 milyar TL götürmüş. Bu isimleri sır gibi saklıyorsunuz... Vurgunu yapanlar da seyreden SPK ve BDDK yöneticileri de AKP'li. Bu kanunla SPK'ye 'batırdığın işi gel yine sen temizle' diyorlar."

YENİ Parti: "250 bin mağdura 'bir bardak soğuk su iç' diyorlar"

YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TEFAS blokajlarındaki katılma pay sahiplerini tasfiye kapsamına sokan gece yarısı önergesine sert tepki gösterdi:

"Saat 21.20'de verilen gece yarısı önergesiyle 450 bin mağdurun 250 binine 'Sana bir kuruş vermeyeceğim, sen bir bardak soğuk su içeceksin' deniyor. Temerrüde düşen fon nedeniyle işlemi gerçekleşmeyen vatandaş alacaklı konumundan çıkarılıp mağdur ediliyor. Bu gece yarısı operasyonunu şiddetle protesto ediyoruz."

CHP: "En az 200 bin yatırımcının hakkı gasp ediliyor"

CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli ve CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, önergenin Plan ve Bütçe Komisyonu'nda reddedilen hususları hileli bir şekilde yeniden getirdiğini belirttiler. Cevdet Akay:

"Mevcut SPK Kanunu'nun 79. maddesine göre satış emri vermiş olan yatırımcıların alacak hanesine geçen paraları ödenmelidir. Fiyat oluşmaması veya temerrüt bahane edilemez. Bu önerge yasal kılıf hazırlamaktır, vatandaşlar Anayasa Mahkemesi'ne gittiğinde bu davaları kazanacaktır."

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de "Hukukun temel ilkelerinden biri olan 'takas kesinliği ilkesi' yok sayılarak usulüne uygun başlatılmış işlemlerin tasfiyeye dahil edilmesi hukuk güvenliğini zedelemektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Yol, DEM Parti ve İYİ Parti'den eleştiriler

Yeni Yol Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, gece yarısı getirilen önergede etki analizi ve şeffaflık olmadığını,Fon Kurulu'nun hatalı kararlarına yasal kılıf uydurulduğunu vurguladı.

gece yarısı getirilen önergede etki analizi ve şeffaflık olmadığını,Fon Kurulu'nun hatalı kararlarına yasal kılıf uydurulduğunu vurguladı. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, mağduriyeti gidermek amacıyla yola çıkılmasına rağmen komisyonda tartışılmadan son dakika getirilen önergeyle yeni mağduriyetlerin önünün açıldığını söyledi.

mağduriyeti gidermek amacıyla yola çıkılmasına rağmen komisyonda tartışılmadan son dakika getirilen önergeyle yeni mağduriyetlerin önünün açıldığını söyledi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz idari ve siyasi otoritenin kendi hatalarını yatırımcıya ödetmeye çalıştığını söyleyerek, "İnsanları alacaklı konumundan çıkarıp rızaları dışında hissedar yapan ve yatırımcıyı olağan şüpheli gören bu modeli kabul etmiyoruz" dedi.

TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl yönetimindeki birleşim, teklifin 2. bölümündeki maddelerin görüşülmesine devam edilmek üzere saat 00.02’de kapatıldı. Görüşmelere bugün saat 14.00'te devam edilecek.

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Tera yöneticileri tutuklandı

Gürlek: Fon soruşturmasında yurt dışındaki paraların iadesi için süreç başlatıldı

“Rencide oldum” demişti, eski Bakan yardımcısı fon soruşturmasında tutuklandı

(EMK)