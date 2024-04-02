"Muhalefet partileri ve kamuoyu tepki göstermeli"

Van’da oyların yüzde 55,48’ini alarak seçilen ancak yargılandığı davadan tahliye edilmesine rağmen “memnu hakkı” (seçilme hakkı) Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla seçimden iki gün önce alınan Abdullah Zeydan için sosyal medyadan destek mesajları paylaşılıyor.

Van'da yüzde 55 oyla seçilen Zeydan'ın mazbatası AKP adayına verildi

Kesin olmayan sonuçlara göre, Van’da Abdullah Zeydan 245 bin 573, AKP adayı Abdulahat Arvas 120 bin 147 oy aldı. Devletin resmi haber ajansı Anadolu Ajansı ise 1.04.2024 saat 01:27'de geçtiği habere göre "Van Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti adayı Abdullah Zeydan kazandı" diye duyurdu.

Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan ve beraberindeki partililere gaz bombalı müdahale edildi. pic.twitter.com/MOanTlqSXr — Ruşen Takva (@RusenTakva) April 2, 2024

Kişiler ve kurumlardan gelen tepkiler şöyle:

"Van halkının iradesine sahip çıkalım"

EMEP Antep Milletvekili Sevda Karaca: Taşıma seçmen, seçim operasyonları, baskı, şiddet yetmedi, AKP seçimle kazanamadığı Van'da, halkın büyük bir iradeyle seçtiği DEM Parti'li belediye başkanı Abdullah Zeydan'ın memnu haklarını türlü ayak oyunlarıyla geri almak istiyor. Van halkının seçtiği belediye başkanı Abdullah Zeydan'dır! Demokrasiden yana olan herkesin, Van halkının sandıkta ortaya koyduğu iradeye sahip çıkması gerekiyor. Bu antidemokratik karara, bütün alicengiz oyunlarına karşı Van halkının iradesini savunuyoruz.

DEVA Partisi kurucularından Ahmet Faruk Ünsal: Seçime 2 gün kala, mesai bitiminden 5 dakika önce Adalet Bakanlığı, Wan Büyükşehir Bld Eş Bşk Abdullah Zeydan’ın memnu haklarıyla ilgili kararı geri aldırdı. Yine nüksetti kayyım alışkanlığı... Yahu siz ne laftan anlamazsınız, ne hukuk tanımazsınız. Yetmedi mi halkın verdiği ders?

"Özgür Özel Van'a gitmeli"

Yazar Ercüment Akdeniz: CHP Genel Başkanı Sn. Özgür Özel amasız fakatsız ve hiç vakit kaybetmeden Van’a gitmelidir. Sadece Van için değil Türkiye demokrasisi için!

Yeşiller Sol Parti: Kayyımcı zihniyet yine işbaşında! Wan Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan’ın seçilme hakkı iktidar tarafından gasp edilmek isteniyor. İktidarı halkın iradesine saygı göstermeye çağırıyoruz! Halkın iradesinin gaspına karşı meşru direnişimizi sonuna kadar sürdüreceğiz!

"Yargı darbesi"

İnsan Hakları Genel Merkezi: Kayyum Siyaseti Son Bulmalıdır! Uzun yıllar hukuksuz bir şekilde cezaevinde kalan Abdullah Zeydan tüm şartları yerine getirerek Van Belediye Başkanlığına adaylığını koydu. Yüksek Seçim Kurlu Zeydan’ın adaylığını kabul etti ve Abdullah Zeydan 31 Mart seçimlerinde büyük bir oy farkı ile Van Belediye Başkanı seçildi. Belediye başkanlığına başvuru yaparken memnu haklarının iadesi konusunda iade kararı veren mahkeme maalesef ki seçimlerin ardından kendi kararlarını geri aldı ve memnu haklarının iadesi kararını ortadan kaldırdı. Bu, yargının araç olarak kullanılarak Abdullah Zeydan’a halkın iradesine ve Van Belediyesi’ne yeni bir kayyum atama şeklidir. Bu konuda öncelikle ana muhalefet partisini ve tüm demokratik kamuoyunu tepki göstermeye davet ediyoruz. İnsan hakları savunucuları olarak bu yargı darbesini asla kabul etmiyoruz.

"Kürt halkının yanındayız"

Türkiye İşçi Partisi: Van’da halkın oylarıyla seçilmiş Abdullah Zeydan’a ve Van Büyükşehir Belediyesine yönelik kayyum zihniyetinin bir kez daha halk iradesine saldırıya hazırlandığını gösteren girişimler tümüyle hukuksuzdur, gayrimeşrudur. Bu darbeci politikalar karşısında DEM Parti’nin ve Kürt halkının yanındayız. Van’da ve ülkemizin tamamında halk iradesine karşı darbeye niyetlenen kayyum politikalarına karşı dayanışma içinde olacağız.

"YSK bu hukuksuzluğa aracı olmamalı"

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu: Yine AkPartinin halk iradesine tahammülsüzlüğü, Belediye Başkanlığını kazanamamış adayına verme girişimi… Aynı örnekleri 2019 seçimlerinde Diyarbakır Bağlar ve diğer üç ilçede görmüştük. Bu kez Van Büyükşehir Balediye Başkanlığını gasp etmeye çalışıyorlar. Yargı ve YSK bu hukuksuzluğa alet ve aracı olmamalıdır. Pamuk ipliğine toplumsal bakışımızı dinamitleyecek bu girişim kabul edilemez. Tüm gücümüz ile karşı duracağız.

"Seçim öncesi pusu kuruldu"

Eski Cumhuriyet Başsavcısı, eski milletvekili İlhan Cihaner: Abdullah Zeydan'ın kesinleşen "memnu hakların iadesi" kararının kaldırılmasında izlenen yol hukuk dışıdır. Ancak daha vahimi bu sürecin seçim öncesinde sinsice yürütülerek siyasi bir pusu kurulmasıdır. Utanç verici seçmen taşıma olayı ile birlikte yerel seçimlere ve seçmen iradesine ağır bir darbe vurulmuştur. Bu yöntem memnu haklarını alarak seçilen milletvekillerinin, belediye başkanlarının ve devlet memurlarının hukuki güvenliğini de ortadan kaldıracak bir yolu açacaktır. YSK'nın ve tüm siyasi partilerin bu siyasi gasp olayına engel olması gerekir. Başta AKP'li siyasilerin ve AKP'ye oy veren yurttaşların bu uygulamaya karşı çıkmaları, sandıkta açık ara kaybettikleri belediye başkanlığının ayak oyunları ile elde edilmesi utancını reddetmeleri gerekir.

"İstanbul’da olduğu gibi Van’da da direneceğiz"

TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Önce 'seçime girmende hukuki bir engel yok' diyeceksin, sonra sandıkta halkın tokadını yiyince kaybettiğin belediyeye mafya gibi çökeceksin… Yeter bu şımarıklığınız, bu küstahlığınız! İstanbul’da olduğunda nasıl direndiysek, Van’da olduğunda da öyle direneceğiz. Çünkü ikisinde de halk iradesine göz koyuyorlar.

Yarın parti heyetimizle birlikte Van’da olacağız. Tüm yurttaşlarımızı ve toplumsal muhalefeti ayağa kalkmaya, DEM Partili seçmenin iradesine sahip çıkmaya, sandıkta kazandığımızı AKP’nin yandaş yargısına kaybetmemek için mücadeleye çağırıyorum.

(AÖ)