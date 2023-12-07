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Yayın Tarihi: 7 Aralık 2023 19:19
 ~ Son Güncelleme: 7 Aralık 2023 19:25
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Muhafelet partilerinin grup önerileri reddedildi

SP, İYİ Parti, HEDEP ve CHP'nin grup önerileri reddedildi. Genel Kurul'da, grup önerilerinin ardından, ekonomik düzenlemeler içeren torba yasa teklifinin görüşmeleri kaldığı yerden devam etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/07/muhafelet-partilerinin-grup-onerileri-reddedildi.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı (Arşiv)

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. SP, İYİ Parti, HEDEP ve CHP'nin grup önerileri reddedildi.

Ekonomik düzenlemeler içeren 86 maddelik torba yasa teklifinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'nda gündem dışı konuşmaların ardından söz alan grup başkanvekilleri açıklama yaptı.

SP Grup Başkanvekili Bülent Kaya, konuşmasında İsrail ile Filistin arasında yaşananlara değindi. İsrail'in hemen hemen her alanda Türkiye'nin katkılarıyla diplomatik olarak kazanımlar elde ettiğini hatırlattı. 

Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesinin geçim sıkıntısı olduğunu belirten İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da yurttaşların barınma sorunu ile karşı karşıya olduğunu söyledi. 

CHP Grubu adına söz alan Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) sonuçlarının Türkiye'nin eğitimde getirildiği noktayı göz önüne serdiğini belirtti. 

Konuşmaların ardından, SP, İYİ Parti, HEDEP ve CHP'nin grup önerileri reddedildi. Genel Kurul'da, grup önerilerinin ardından, ekonomik düzenlemeler içeren torba yasa teklifinin görüşmeleri kaldığı yerden devam etti. 

(EMK)

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