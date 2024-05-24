ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 24 Mayıs 2024 13:53
 ~ Son Güncelleme: 24 Mayıs 2024 13:54
1 dk Okuma

Muğla’da 27 mülteci kurtarıldı

Datça’da motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan bottaki biri çocuk 27 mülteci İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Muğla’da 27 mülteci kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 27 mülteci, ekiplerce karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında mültecilerin olduğu lastik botun, motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botta aralarında bir çocuğun da olduğu 27 mülteciyi kurtardı. Mülteciler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(AS)

Mülteciler
Sayfa Başına Git