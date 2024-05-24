Muğla’da 27 mülteci kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 27 mülteci, ekiplerce karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında mültecilerin olduğu lastik botun, motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botta aralarında bir çocuğun da olduğu 27 mülteciyi kurtardı. Mülteciler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(AS)