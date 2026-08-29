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YT: Yayın Tarihi: 29.08.2026 17:08 29 Ağustos 2026 17:08
 ~  SG: Son Güncelleme: 29.08.2026 17:09 29 Ağustos 2026 17:09
Okuma Okuma:  1 dakika

Muğla'daki orman yangını Antalya'ya sıçradı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde başladıktan sonra rüzgarın etkisiyle Antalya'nın Kaş ilçesine sıçrayan orman yangını, havadan ve karadan müdahalelerle söndürülmeye çalışılıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Muğla'daki orman yangını Antalya'ya sıçradı
Fotoğaf: Sinan Özmüş / AA
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Muğla’nın Seydikemer Korubükü köyü yakınlarında tarım alanında yangın çıktı. Yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Saklıkent Kanyonu'na yakın bir noktada çıkan yangın, kuzeyden esen şiddetli rüzgarla birlikte kanyondan gelen dereyi aşarak Antalya Kaş sınırlarında kalan ormanlık alana geçti.

Orman Genel Müdürlüğü yangına 4 uçak, 15 helikopter, 72 arazöz, 6 iş makinesi, 450 personel ile müdahale edildiğini duyurdu.

Yangın nedeniyle Palamut Mahallesi'ndeki bazı evlerde hasar oluştu.

Bölgedeki şiddetli rüzgarın etkisiyle alevler yayılarak Çavdır Mahallesi merkezine ulaştı.

Tahliye edilen mahalledeki bazı ev ve seralar yandı.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
orman yangını
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