Muğla'da tarım alanında yangın: 2 hektar alan zarar gördü

Muğla'nın Seydikemer ilçesine Eşen Mahallesi'ndeki tarım alanında, henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle makiliğe sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 yangın söndürme uçağı, 2 helikopter, arazözler ve yangın söndürme işçileri sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahaleyle söndürülen yangın nedeniyle yaklaşık 2 hektar makilik ve tarım alanının zarar gördüğü belirlendi.

Orman yangınlarında insanların rolü

Türkiye'deki orman yangınlarına dair yapılan araştırmalar, bu yangınların büyük bir kısmında insan faaliyetlerinin önemli bir rol oynadığını gösteriyor. Özellikle son yıllarda artan yangınların birçoğu insan kaynaklı hatalardan ya da kasıtlı eylemlerden kaynaklanıyor.

Çeşitli kaynaklara göre, yangınların yüzde 90’ından fazlası insan kaynaklı. Bu oran, dikkatsizce atılan sigara izmaritleri, anız yakma, elektrik hatlarından kaynaklanan kıvılcımlar gibi nedenlerle ortaya çıkıyor. Ayrıca, kasıtlı orman tahribatı ve yapılaşma için çıkarılan yangınlar da bu durumu daha da kötüleştiriyor.

Türkiye Ormancılar Derneği'nin (TOD) 2023 yılında yayımladığı rapora göre, insan kaynaklı yangınların başlıca nedenleri arasında piknik ateşleri, tarla temizleme ve izinsiz yapılaşma gibi faaliyetler bulunuyor. TOD, raporunda yangınların büyük bir kısmının insan hatasından kaynaklandığını vurgularken, yangınların yayılma hızının ise iklim krizi nedeniyle arttığını belirtiyor.