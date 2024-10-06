ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 6 Ekim 2024 14:56
 ~ Son Güncelleme: 6 Ekim 2024 15:04
1 dk Okuma

Muğla'da tarım alanında yangın: 2 hektar alan zarar gördü

Muğla'da henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangında yaklaşık 2 hektar makilik ve tarım alanı zarar gördü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Muğla'da tarım alanında yangın: 2 hektar alan zarar gördü

Muğla'nın Seydikemer ilçesine Eşen Mahallesi'ndeki tarım alanında, henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle makiliğe sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 yangın söndürme uçağı, 2 helikopter, arazözler ve yangın söndürme işçileri sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahaleyle söndürülen yangın nedeniyle yaklaşık 2 hektar makilik ve tarım alanının zarar gördüğü belirlendi.

Orman yangınlarında insanların rolü

Türkiye'deki orman yangınlarına dair yapılan araştırmalar, bu yangınların büyük bir kısmında insan faaliyetlerinin önemli bir rol oynadığını gösteriyor. Özellikle son yıllarda artan yangınların birçoğu insan kaynaklı hatalardan ya da kasıtlı eylemlerden kaynaklanıyor.

Çeşitli kaynaklara göre, yangınların yüzde 90’ından fazlası insan kaynaklı. Bu oran, dikkatsizce atılan sigara izmaritleri, anız yakma, elektrik hatlarından kaynaklanan kıvılcımlar gibi nedenlerle ortaya çıkıyor. Ayrıca, kasıtlı orman tahribatı ve yapılaşma için çıkarılan yangınlar da bu durumu daha da kötüleştiriyor.

Türkiye Ormancılar Derneği'nin (TOD) 2023 yılında yayımladığı rapora göre, insan kaynaklı yangınların başlıca nedenleri arasında piknik ateşleri, tarla temizleme ve izinsiz yapılaşma gibi faaliyetler bulunuyor. TOD, raporunda yangınların büyük bir kısmının insan hatasından kaynaklandığını vurgularken, yangınların yayılma hızının ise iklim krizi nedeniyle arttığını belirtiyor.

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
orman yangını tarım alanı muğla
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git